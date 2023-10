Horizon An American Saga: il trailer del western di Kevin Costner

Il trailer del western in più parti di Kevin Costner.

Il primo trailer ufficiale di Horizon: An American Saga, film diretto e interpretato da Kevin Costner. Nel 2024 arriverà nei cinema Horizon: An American Saga, film western di Kevin Costner diviso in quattro differenti parti e i cui primi due capitoli usciranno rispettivamente il 28 giugno e il 16 agosto del prossimo anno. A dare un primo assaggio dell’ambizioso progetto dell’attore e regista statunitense ecco ora il primissimo trailer ufficiale.

Il trailer ufficiale di Horizon: An American Saga

Horizon: An American Saga è un progetto diviso in più parti scritto, diretto e interpretato da Kevin Costner. Lo statunitense classe 1955 si ritrova al suo quarto lungometraggio in totale dopo Balla coi lupi del 1990, L’uomo del giorno dopo del 1997 e Terra di confine – Open Range del 2003. Per quanto riguarda invece la carriera di attore Costner, da sempre grande appassionato del genere western, ha iniziato a salire alla ribalta in film come Silverado del 1985 e The Untouchables – Gli intoccabili del 1987 per poi acquisire ulteriore popolarità grazie a Balla coi lupi, con cui vinse nel 1991 ben sette premi oscar tra cui anche quelli per miglior film e miglior regia. Tra gli altri suoi ruoli importanti sono poi da ricordare anche quelli in Robin Hood – Principe dei ladri del 1991, JFK – Un caso ancora aperto sempre del 1991, Guardia del corpo del 1992 e in Un mondo perfetto del 1993.

Lo stesso Kevin Costner ha presentato così la storia dei due film in uscita nel 2024:

“Si tratta di una storia davvero bellissima, è una storia difficile. Coinvolge davvero molte donne, a dire il vero. Ci sono anche molti uomini, ma le donne sono davvero forti in Horizon. Sono solo loro che cercano di sopravvivere ogni giorno in un mondo incredibilmente duro. Spesso venivano trascinate in questi luoghi perché era lì che gli uomini volevano andare. Le donne seguivano i loro uomini. Non chiedevano loro di trovarsi in questi territori instabili e pericolosi, e la vita non era facile. Ho scelto di assicurarmi che fosse davvero ovvio, che non fosse e quanto fossero vulnerabili le persone“.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Horizon: An American Saga.

Il cast di Horizon: An American Saga

Il cast di Horizon: An American Saga può contare su tantissimi nomi importanti. Oltre a Kevin Costner sono presenti nel film anche Sam Worthington, noto per il ruolo di Jake Sully nei film Avatar e Avatar – La via dell’acqua di James Cameron, e Sienna Miller, nota invece per le sue partecipazioni ai film Foxcatcher – Una storia americana e American Sniper oltre che per il ruolo di Tippi Hedren in The Girl.

Tra gli altri attori presenti nel cast figurano Jamie Campbell Bower, Luke Wilson, Thomas Haden Church, Jena Malone, Michael Rooker, Alejandro Edda, Will Patton, Abbey Lee, Tatanka Means, Danny Huston, Isabelle Fuhrman, Jeff Fahey, Ella Hunt e Owen Crow Shoe.

La trama di Horizon: An American Saga

Kevin Costner aveva inizialmente concepito Horizon: An American Saga già nel 1988 come un film singolo. Nel gennaio del 2022 era stato poi annunciato che lo stesso Costner avrebbe sia diretto che interpretato il film, con Warner Bros e New Line Cinema che hanno successivamente siglato un accordo per la produzione e la distribuzione della pellicola. Nel successivo mese di giugno Costner ha infine annunciato che il progetto sarebbe stato diviso in quattro diversi film.

La trama di Horizon: An American Saga attraversa i quattro anni della Guerra Civile americana dal 1861 al 1865 esplorando allo stesso tempo il fascino del vecchio West.