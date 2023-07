The Holdovers: il trailer del film con Paul Giamatti

Il trailer ufficiale del film con protagonista Paul Giamatti.

Il trailer ufficiale di The Holdovers, film diretto dal regista Alexander Payne. Il prossimo 22 novembre farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi The Holdovers, nuovo film diretto da Alexander Payne con Paul Giamatti nei panni del protagonista.

Il trailer ufficiale di The Holdovers

Tra quattro mesi arriva nei cinema The Holdovers. Una pellicola che segna il ritorno sul grande schermo dopo ben sei anni di Alexander Payne. Il regista e produttore cinematografico statunitense ha fatto il suo esordio alla regia con La storia di Ruth, donna americana del 1996. Da lì sono arrivati poi Election, A proposito di Schmidt e soprattutto Sideways – In viaggio con Jack, un film che ha portato Payne a vincere il Premio Oscar nel 2005 per la migliore sceneggiatura non originale.

Ultimi suoi lavori sono poi stati Paradiso Amaro del 2011 con George Clooney protagonista, Oscar alla migliore sceneggiatura non originale nel 2012, e Nebraska del 2013 prima dell’unico progetto poco riuscito della sua filmografia ovvero Downsizing – Vivere alla grande del 2017.

Tornando a The Holdovers, il film potrebbe essere inserito all’interno del programma dell’edizione numero 80 del Festival di Venezia e potrebbe essere inserito nel genere della commedia e del drammatico. Ecco di seguito il trailer ufficiale della pellicola.

Il cast del film

Il cast di The Holdovers comprende principalmente Paul Giamatti, Dominic Sessa e Da’Vien Joy Randolph. Paul Giamatti ha alle spalle partecipazioni in numerosissimi film, e ha iniziato ad acquisire notorietà grazie al ruolo in Sideways – In viaggio con Jack. L’attore ha inoltre vinto anche due Golden Globe, nel 2009 come migliore attore in una mini-serie o film per la televisione per John Adams e nel 2011 come migliore attore in un film commedia o musicale per La versione di Barney.

A completare il cast ci sono poi tra gli altri Brady Hepner, Gillian Vigman, Carrie Preston, Michael Provost e Tate Donovan.

La trama di The Holdovers

La sceneggiatura di The Holdovers è opera di David Hemingson, mentre tra i produttori figurano invece Bill Block, Andrew Golov, Thom Zadra, Mark Johnson e Chris Stinson.

La trama del film è incentrata su un insegnante di scuola del New England (Paul Giamatti) che nel corso delle festività natalizie è costretto a dover restare all’interno del campus per seguire da vicino alcuni studenti. In maniera anche abbastanza inaspettata, il professore si ritrova a stringere un forte legame con uno di questi alunni (Dominic Sessa) oltre che con la capo cuoca della scuola (Da’Vien Joy Randolph), che ha perso da poco tempo il figlio in Vietnam.