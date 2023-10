Estranei: il trailer del film di Andrew Haigh

Il trailer italiano del film che verrà presentato in anteprima ad Alice nella città.

Il trailer ufficiale di Estranei, film diretto dal regista Andrew Haigh. Nel 2024 arriverà nelle sale cinematografiche Estranei, un film diretto dal regista Andrew Haigh con un cast comprendente tra gli altri Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy.

Il trailer ufficiale di Estranei

Estranei farà il suo arrivo in sala nel corso del 2024, ma il film verrà presentato in anteprima già il prossimo 21 ottobre all’evento di Alice nella città. A dirigere il film è Andrew Haigh, regista e sceneggiatore britannico che ha iniziato la propria carriera dirigendo i cortometraggi Oil, Markings, Cahuenga Blvd e Five Miles Out. L’esordio con i lungometraggi è poi arrivato con Greek Pete, con il regista che ha diretto successivamente film come Weekend, 45 anni e Charley Thompson.

Nel cast di Estranei figurano principalmente Andrew Scott e Paul Mescal. Andrew Scott è noto per il ruolo del Professor Moriarty nella serie televisiva Sherlock oltre che per quello del prete nella serie Fleabag. Paul Mescal è salito alla ribalta per il suo ruolo nella miniserie televisiva Normal People, mentre in ambito cinematografico l’attore irlandese si è distinto in film come La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal del 2021 e soprattutto Aftersun di Charlotte Wells del 2022, pellicola che l’ha portato alla candidatura al premio di migliore attore ai Premi Oscar di questo 2023.

Altri attori presenti nel cast sono Jamie Bell, noto per il ruolo di Billy Elliot nell’omonimo film, e Claire Foy, conosciuta invece anche e soprattutto per il ruolo di Elisabetta II nella serie di Netflix The Crown oltre che per i film Millennium – Quello che non uccide del 2018 e Women Talking – Il diritto di scegliere del 2022.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Estranei di Andrew Haigh.

La trama di Estranei

Estranei (All of Us Strangers) trae liberamente ispirazione dall’omonimo romanzo di Yamada Taichi del 1987. La trama ruota su un incontro che ha luogo una notte in un condominio quasi deserto di Londra tra Adam (Andrew Scott) e il suo misterioso vicino di casa Harry (Paul Mescal).

Tra i due si instaura così una appassionata relazione, con Adam che diventa nel frattempo sempre più ossessionato dai suoi ricordi d’infanzia. Ciò spinge il protagonista a recarsi nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa dove viveva da piccolo ritrovando così a sorpresa i suoi genitori, che sembrano essere fermi nel tempo all’ultima volta in cui Adam li aveva visti trenta anni prima poco prima che i due morissero in un incidente d’auto.