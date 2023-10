Squealer: il trailer del film con Tyrese Gibson

Il trailer della pellicola con protagonista Tyrese Gibson.

Il trailer ufficiale di Squealer, film con Tyrese Gibson nei panni del protagonista. Il prossimo 3 di novembre farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi Squealer, un film diretto da Andy Armstrong che vede impegnato nei panni del protagonista Tyrese Gibson.

Il trailer ufficiale di Squealer

Tra meno di un mese arriva negli Stati Uniti Squealer. A dirigere questo nuovo horror è Andy Armstrong, ex stuntman che ha partecipato come controfigura ad importanti film come ad esempio Thor o anche The Amazing Spider-Man.

La pellicola può contare su un cast di prim’ordine. Nei panni del protagonista vi è Tyrese Gibson, un volto molto noto apparso in numerosi film dall’enorme successo. Oltre che attore anche cantante ed ex modello, Gibson ha iniziato la propria carriera cinematografica con Baby boy – Una vita violenta del 2001 di John Singleton. Da allora, l’attore ha iniziato ad acquisire popolarità grazie alla sua partecipazione alla saga di Fast & Furious apparendo per la prima volta in 2 Fast 2 Furious sempre di Singleton del 2003. Altra saga importante che lo vede protagonista è poi anche quella di Transformers. Di recente, Gibson ha infine recitato in Morbius del Sony’s Spider-Man Universe diretto da Daniel Espinosa e in Fast X di Louis Leterrier.

Altro nome importante è quello di Theo Rossi. L’attore è principalmente noto per il ruolo di Juan Carlos Ortiz in Sons of Anarchy oltre che per quello di Hernan Alvarez nella serie Netflix Luke Cage. In ambito cinematografico, Theo Rossi ha debuttato con The Myersons del 2001 recitando poi negli ultimi anni in American Skin del 2019, in Army of the Dead di Zack Snyder e in Vendetta.

A completare il cast di Squealer ci sono tra gli altri Wes Chatam, Katherine Moennig, Ronnie Gene Blevins, Danielle Burgio e Christina Gonzales.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Squealer.

La trama di Squealer

La trama di Squealer prende spunto in parte dalla vera storia di un serial killer. La storia del film diretto da Andy Armstrong ha luogo in una cittadina nella quale all’improvviso alcune giovani donne iniziano a scomparire nel nulla. A questo punto interviene così un agente di polizia, che viene aiutato nella sua complicata indagine da un’assistente sociale. I due seguono gli indizi, giungendo in questo modo ad un allevamento di maiali che si scopre essere la sede degli efferati delitti del macellaio locale. Un film, come facilmente intuibile, estremamente violento, con diversi accenni anche al cannibalismo.