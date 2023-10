Stream: il trailer del film horror di Michael Leavy

Il trailer dell’horror splatter di Michael Leavy.

Il trailer ufficiale di Stream, nuovo film horror di Michael Leavy. Prossimamente farà il suo arrivo nei cinema un nuovo film horror dal titolo di Stream. A dirigere quello che si presenta come un vero e proprio splatter è il regista Michael Leavy, con la pellicola che può contare su un cast pieno di volti noti di questo genere cinematografico.

Il trailer ufficiale di Stream

Stream è un horror splatter diretto da Michael Leavy, produttore cinematografico noto anche e soprattutto per il suo lavoro a Terrifier 2 del 2022. Lo stesso Leavy si è occupato anche della sceneggiatura e della produzione, con il film che è stato in parte finanziato da una campagna di crowdfunding fatta tramite il sito Indiegogo. Queste alcune vecchie dichiarazioni al riguardo da parte del regista:

“A causa del covid ci sono state molte spese impreviste che abbiamo dovuto sostenere per la realizzazione del film. Io e il mio team abbiamo ritenuto che questa fosse l’occasione perfetta per offrire a tutti i fan dell’horror la possibilità di unirsi a noi per contribuire a creare qualcosa di fresco e di nuovo per tutto il genere horror“.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Stream.

Il cast di Stream

Il cast di Stream è come detto ricco di attori noti soprattutto nell’ambito del genere horror. Si parte ad esempio da Jeffrey Combs e da Dee Wallace. Jeffrey Combs ha recitato in film come ad esempio From Beyond – Terrore dall’ignoto, Il pozzo e il pendolo, Necronomicon, Lurking Fear, Castle Freak, Paura.com e The Wizard of Gore. Dee Wallace è apparsa in cult come Le colline hanno gli occhi di Wes Craven del 1977 ed E. T. l’extraterrestre di Steven Spielberg del 1982 per poi recitare nel corso degli ultimi anni in alcuni film di Rob Zombie come Halloween – The Beginning del 2007, Le streghe di Salem del 2012 e il più recente 3 from Hell del 2019.

A completare il cast di Stream vi sono tra gli altri Danielle Harris, Tony Todd, Tim Reid, Mark Holton, Felissa Rose, Daniel Roebuck, Dave Sheridan, Terry Alexander, David Howard Thornton, Bob Adrian, Charles Edwin Powell e Sydney Malakeh.

La trama di Stream

La trama di Stream ruota intorno a Roy (Charles Edwin Powell) ed Elaine Keenan (Danielle Harris), due personaggi che si rendono contro di come la loro famiglia si stia ormai disgregando. Intenzionati a rimediare, Roy decide di iniziare a mettere in secondo piano il proprio lavoro prendendosi del tempo per andare in vacanza con Elaine. I due decidono di soggiornare in un hotel, ma la vacanza non andrà come previsto. All’interno dell’albergo si trovano infatti quattro spietati assassini, con la semplice fuga di un weekend che si trasforma molto presto in una lotta per la sopravvivenza.