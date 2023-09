Paul Mescal contro i supereroi: “Basta essere grossi e muscolosi”

L’attore irlandese si è scagliato contro la figura dei supereroi.

Paul Mescal ha voluto esprimere il proprio pensiero sui supereroi al cinema.

Paul Mescal si sta preparando per uno dei ruoli più importanti della sua carriera, ovvero quello del protagonista Lucio Vero ne Il Gladiatore 2 che arriverà nelle sale cinematografiche nel novembre del 2024. Nel frattempo, l’attore irlandese ha voluto esprimere il proprio pensiero per quanto riguarda i film sui supereroi.

Paul Mescal sui supereroi: “Per il ruolo basta essere grossi e muscolosi”

Paul Mescal ha voluto dire la sua sui film di supereroi e in particolare sul tipo di preparazione che gli allenatori sono tenuti ad affrontare per interpretare determinati ruoli. Nello specifico, l’attore di nazionalità irlandese si è voluto soffermare sull’aspetto della preparazione fisica, spesso fondamentale in realtà non solo per quanto riguarda ruoli di supereroi.

Mescal ha ammesso come in realtà lui non si senta particolarmente attratto da ruoli che richiedono all’attore particolari sforzi dal punto di vista fisico, basti pensare a quanto peso abbia dovuto perdere Joaquin Phoenix per interpretare Joker, facendo in particolare l’esempio dei ruoli di supereroi. L’attore ha così lanciato una sorta di critica nei confronti non solo delle star dei cinecomics ma anche e soprattutto nei confronti delle diete che queste ultime sono costrette a seguire per poter vestire i panni di un determinato personaggio. Ecco di seguito le parole di Paul Mescal nel corso di un’intervista rilasciata per Esquire UK, con l’attore che ha fatto riferimento anche alla sua preparazione fisica per Il Gladiatore 2:

“Va da sé che se interpreti un gladiatore devi essere in forma e forte, ma è un tipo di film diverso. Per me non è come un film di supereroi in cui metà del lavoro è essere grossi e muscolosi. Russell Crowe doveva essere possente perché ciò aveva senso per il suo personaggio. Penso che ci siano domande e conversazioni molto più interessanti su film come questo piuttosto che ‘Quante calorie hai assunto in un giorno?’. Ogni volta che sento qualcuno dire di aver assunto settemila calorie in un giorno allora penso che stia mentendo“.

Paul Mescal è Luci Vero ne Il Gladiatore 2

Paul Mescal, attore irlandese classe 1996, è salito alla ribalta grazie alla sua partecipazione alla serie Normal People. In ambito cinematografico, Mescal ha fatto il suo esordio con La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal del 2021 per poi ricevere una candidatura come miglior attore agli ultimi Premi Oscar per Aftersun di Charlotte Wells.

Nel 2024, Mescal sarà sul grande schermo per il ruolo di Lucio Vero ne Il Gladiatore 2, sequel del cult del 2000 diretto da Ridley Scott con protagonisti Russell Crowe e Joaquin Phoenix.