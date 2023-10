Alice nella città 2023: ecco il programma del festival

Il programma del festival giunto alla sua ventunesima edizione.

Dal 18 al 29 ottobre avrà luogo il festival Alice nella città 2023: ecco il programma completo dell’evento. Tra meno di un mese, il prossimo 18 ottobre, avrà inizio nella città di Roma Alice nella città 2023, un festival giunto ormai alla sua ventunesima edizione e che si terrà presso diversi luoghi della capitale fino al 29 ottobre.

Alice nella città 2023: l’edizione numero 21 del Festival

Dopo la presentazione del programma della Festa del Cinema di Roma nella giornata di mercoledì 27 settembre sono stati rivelati nella conferenza stampa di presentazione tutti i film e gli eventi che andranno a caratterizzare Alice nella città 2023, festival che arriva adesso alla sua edizione numero 21 che si svolgerà dal 18 al 29 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in altri luoghi di Roma.

A prendere parte alla conferenza stampa di mercoledì l’assessore alla cultura Miguel Gotor e l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. Queste le dichiarazioni da parte di quest’ultimo in merito al festival e all’indirizzo degli organizzatori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli:

“Da anni fate un lavoro straordinario, possiamo dire che Alice nella città è un grandissimo evento diffuso a livello fisico e culturale, dal centro alla periferia, che permette il contatto con gli artisti senza filtri. Faremo molte cose insieme nei prossimi giorni, mesi e mi auguro anche anni“.

Queste invece le parole da parte di Miguel Gotor:

“C’è un’attenzione ad irradiare Alice nella città nella città di Roma. Quest’anno c’è l’utilizzo di tante sale cinematografiche e anche del Palazzo delle Esposizioni, una collaborazione tra le strutture del Comune di Roma che vediamo con favore, facciamo sinergia“.

Alice nella città 2023: il programma del Festival

Alice nella città 2023 presenterà alcune novità. Prima fra tutte, una programmazione dedicata appositamente a tutte quelle opere che pongono al centro protagoniste femminili. Tra i primi film al riguardo ad essere presentati vi è To Leslie di Michael Morris che ha portato Andrea Riseborough alla candidatura a miglior attrice ai Premi Oscar di questo 2023.

Altra novità è poi rappresentata dal Palazzo delle Esposizioni, che va così ad aggiungersi all’Auditorium Parco della Musica e all’Auditorium Conciliazione. Il Palazzo delle Esposizioni accoglierà al suo interno la prima edizione degli Short Film Days dedicata ai giovani talenti del mondo del cortometraggio e per tre giorni, dal 18 al 20 ottobre, sarà anche luogo di un laboratorio creativo che porterà a incontri e a dibattiti tra giovani autori e giovani produttori.

Grande spazio sarà dedicato come sempre anche al cinema d’animazione. Verrà presentato in anteprima Trolls 3 – Tutti insieme per celebrare i 25 anni di DreamWorks così come anche una versione restaurata de Il Cavaliere Inesistente, un film di Pino Zac del 1969 ispirato all’opera di Calvino. Enormemente attesa è poi anche l’anteprima de Il ragazzo e l’airone dell’acclamato regista Hayao Miyazaki, uno dei due progetti in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma insieme ai primi due episodi della quarta stagione di Mare Fuori.

La ventunesima edizione di Alice nella città si concluderà infine con One Life di James Hawes, un film con al centro Anthony Hopkins nei panni di Nicholas Winton, un uomo che riuscì a salvare circa diecimila bambini ebrei prima dell’inizio della seconda guerra mondiale.

Alice nella città 2023: i film in concorso e fuori concorso

I film in concorso al festival di Alice nella città 2023 sono in totale dieci. Il film d’apertura sarà How to have sex, pellicola che segna l’esordio alla regia di Molly Manning Walker. Presente tra gli altri anche The New Boy, film diretto da Warwick Thornton con Cate Blanchett nel cast.

Questo l’elenco dei film in concorso ad Alice nella città 2023:

How to have sex – Regia di Molly Manning Walker

Excursion – Regia di Una Gunjak

Riviere – Regia di Hugues Hariche

Alemania – Regia di Maria Zanetti

Lonely – Regia di Michele Pennetta

The other son – Regia di Juan Sebastian Quebrada

Io e il secco – Regia di Gianluca Santoni

Clenched Fist – Regia di Vivian Goffette

The New Boy – Regia di Warwick

Katika Bluu – Regia di Stéphane Vuillet e Stéphane Xhrouet

Questo invece l’elenco dei film del festival fuori concorso:

To Leslie – Regia di Michael Morris

Superluna – Regia di Federico Bondi

Club Zero – Regia di Jessica Hausner

One Life – Regia di James Hawes

Menzione infine per le proiezioni speciali cui si potrà assistere nel corso di Alice nella città 2023. Oltre ai già citati Trolls 3 – Tutti insieme, ai nuovi episodi di Mare Dentro e a Il ragazzo e l’airone di Miyazaki, verranno proiettati anche The Inventor e Sirocco and the Kingdom of Air Streams.