Ballando con le stelle: la proposta del volto assente da anni dalla tv

Gabriella Golia si propone come concorrente per lo show di Milly Carlucci. Sarà nel cast di ballando con le Stelle?

Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci sta per chiudere il cast. Dopo un susseguirsi di voci e rumors sembra che qualche nome sia stato già confermato, ma ancora la lista dei concorrenti non sia stata chiusa.

Di seguito alcuni dei nomi dati per certi. Ricky Tognazzi, la cui partecipazione è stata data sul profilo Instagram del programma con un video realizzato dalla moglie, Simona Izzo, il giorno di Ferragosto.

Rosanna Lambertucci. La 77enne conduttrice e giornalista, che ha annunciato in prima persona la sua partecipazione al programma: “Quest’anno sarò concorrente a Ballando, e parlo di coraggio perché il coraggio è soprattutto vincere le proprie paure. E io un po’ di paura ce l’ho“.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, fidanzati da anni, parteciperanno come due concorrenti separati, ognuno con il suo maestro. Carlotta Mantovan, giornalista e moglie di Fabrizio Frizzi, la 40enne di Mestre è grande amica di Milly Carlucci e il ricordo del conduttore scomparso nel 2018 torna a farsi vivo poiché proprio Fabrizio aveva inaugurato lo show condotto da Milly Carlucci come concorrente della prima edizione. Infine la conduttrice Paola Perego e il 72enne inviato Rai Antonio Caprarica.

Casting aperti: la proposta della Golia

Pare però che ci sia una conduttrice ed ex annunciatrice che sarebbe interessata a partecipare. E stiamo parlando di Gabriella Golia, che dopo anni di assenza dalla tv vorrebbe tornare di fronte al grande pubblico con il dance show della Carlucci.

Sembra che le voci non siano poi così lontane dalla verità, stando ad una intervista rilasciata qualche mese fa al magazine Deabyday, dove l’ex annunciatrice di Italia 1 ha confessato che farebbe Ballando ed ha anche rivelato di aver incontrato Milly Carlucci.

No ai reality, ma sì a Ballando

“Se mi propongono i reality? Prima di propormeli ufficialmente sentono il mio agente ma io non amo i reality. L’unico che farei e che avrei fatto anni fa ma che tanto non mi propongono è Ballando con le stelle! Credo che mi ritengano troppo “Mediaset”: a me piace ballare! Ho incontrato anche Milly Carlucci ma alla fine non se n’è fatto nulla. É anche da tanto che non appaio sui canali Mediaset e tra l’altro i miei inizi sono stati in Rai. Ho fatto un programma che si chiamava “Concertazione”, c’era anche Barbara D’Urso con la regia di Enzo Trapani. Il top del top dei registi Rai di allora!”, ha dichiarato la Golia.

E ancora: “La tv di oggi? Per certe cose, mi piace molto, soprattutto per il cinema, per certe fiction e per l’informazione. Non mi piace invece la televisione urlata, la televisione basata sul nulla. Dei cavoli degli altri non ce ne frega niente! Erano cosi belli gli spettacoli di un tempo. Forse non ho la mentalità dei giovani di oggi ma tutte queste urla, tutto questo parlarsi addosso, lo trovo fastidioso. Quando capito su questi programmi li guardo per cinque minuti, per curiosità più che altro. I talk show di informazione, devo dire, sono fatti tutti da grande professionisti, li seguo più o meno tutti”.