Will Smith gay? La moglie confessa tutta la verità

Jada Pinkett ha fatto chiarezza sulle voci riguardanti il marito.

Jada Pinkett ha parlato delle indiscrezioni su Will Smith gay e scambista. Nel corso degli ultimi anni sono circolate indiscrezioni e voci di ogni tipo sul matrimonio tra Will Smith e Jada Pinkett, coppia protagonista anche nel corso della cerimonia dell’edizione numero 94 dei Premi Oscar tenutasi il 27 marzo del 2022 con l’0rmai noto schiaffo di Smith al presentatore Chris Rock. Stando ad alcune di queste voci, i due sarebbero degli scambisti, mentre altre hanno invece tirato in ballo una possibile omosessualità dell’attore.

Jada Pinkett sulle voci di Will Smith gay: “Non è vero niente”

Nel corso di un’intervista rilasciata di recente a NBC, Jada Pinkett Smith ha voluto commentare le dicerie relative all’omosessualità del marito smentendo fortemente tali dicerie. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Voglio dire, ci sono milioni di dicerie su di noi. Ho letto e sentito così tante cose su di noi in questi anni e nemmeno le ricordo tutte. Però fa parte del gioco. Mio marito gay? Direi che non è vero niente. Siamo personaggi pubblici e comprendo che certe cose siano nella norma per la cronaca rosa, però niente di tutto questo è vero“.

Jada Pinkett sul matrimonio con Will Smith: “Siamo separati da sette anni”

Jada Pinkett Smith ha poi voluto parlare più approfonditamente anche della propria situazione matrimoniale con Will Smith, con cui si è sposato nel 1997 e dal quale ha avuto i figli Jaden e Willow rispettivamente nel 1998 e nel 2000. Queste alcune rivelazioni da parte dell’attrice e imprenditrice:

“Io e Will siamo separati da sette anni. Arrivati al 2016 eravamo esausti di provarci. Avevamo constatato una certa distanza tra di noi. Penso che fossimo entrambi bloccati nella fantasia su ciò che pensavamo dovesse essere l’altra persona. Avevo promesso però che non ci sarebbe mai stato un motivo per dover divorziare, che avremmo lavorato su qualunque cosa. Siamo sposati dal 1997 e al momento non divorzieremo. Stiamo ancora cercando di capire cosa fare. Al momento viviamo vite separate, ma siamo sempre lì insieme come famiglia. Infatti nei momenti più complicati ci siamo sempre l’uno per l’altra“.

Jada Pinkett è poi tornata sul famoso episodio dello schiaffo agli Oscar:

“Lo schiaffo? Credevo fosse una scenetta, non pensavo fosse possibile. Solamente quando lui è tornato a sedersi ho capito che era tutto vero. In quel momento ho realizzato quello che era appena successo. Ancora oggi non mi è chiaro perché si sia arrabbiato così tanto“.