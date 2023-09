Cattelan si vendica in diretta: ecco cosa ha detto su Belen Rodriguez

Durante Stasera c’è Cattelan, il presentatore ha fatto un monologo ironico in cui si è vendicato della showgirl. Ecco cosa ha detto.

La settimana scorsa, l’annuncio dell’ospitata di Belen Rodriguez nella prima puntata di Stasera C’è Cattelan aveva suscitato grande attesa e curiosità tra i fan dello show. Tuttavia, qualche giorno prima della registrazione, la showgirl argentina ha improvvisamente cambiato idea e ha deciso di non partecipare. Alessandro Cattelan, il carismatico conduttore dello spettacolo, durante una conferenza stampa ha spiegato al pubblico ciò che è realmente accaduto dietro le quinte.

Ma la vera sorpresa è avvenuta in diretta durante la trasmissione: Cattelan ha infatti deciso di servire una vendetta in modo scherzoso, prendendosi gioco della situazione con un monologo divertente che ha spiazzato tutti. Il conduttore ha finalmente tolto qualche sassolino dalle scarpe e ha rivelato la verità su quanto accaduto con Belen.

Durante la conferenza stampa, Cattelan aveva condiviso con entusiasmo l’accettazione dell’invito da parte di Belen. Sembrava che tutto fosse pronto per un’ospitata memorabile, e i fan erano in attesa di questo momento.

Il conduttore aveva raccontato la telefonata con Belen, durante la quale la showgirl aveva espresso il desiderio di partecipare allo show e fare tante cose divertenti insieme. Tutto sembrava procedere a gonfie vele.

La disdetta di Rodriguez

Tuttavia, la situazione ha preso una svolta inaspettata quando è emersa la notizia che Belen non sarebbe apparsa nello spettacolo.

La spiegazione ufficiale era che la Rodriguez non stava molto bene, e questo aveva portato alla sua assenza. Cattelan, sempre rispettoso, aveva espresso la sua comprensione e aveva augurato a Belen di rimettersi al più presto. Ma il colpo di scena è avvenuto in diretta, quando Cattelan ha condiviso un dettaglio interessante: Belen aveva pubblicato una storia su Instagram in cui appariva con un bicchiere, forse all’asl (l’ospedale locale). Il conduttore, in modo scherzoso, aveva sottolineato che se il problema di Belen si risolveva con l’alcol, avrebbe potuto tranquillamente partecipare allo spettacolo. Tutto ciò ha suscitato risate nel pubblico presente in studio.

Inoltre, Cattelan ha svelato alcune delle domande che aveva preparato per l’ospitata di Belen, dimostrando quanto fosse attento ai dettagli e quanto avesse pianificato la sua presenza nello show. Le domande spaziavano dall’ambito professionale all’ambito personale, dimostrando un approccio completo e coinvolgente. La vendetta di Cattelan è stata leggera e scherzosa, mantenendo comunque il rispetto per Belen Rodriguez.

La situazione ha aggiunto una nota di imprevedibilità e divertimento alla puntata, confermando una volta di più l’abilità del conduttore nel gestire situazioni inaspettate con eleganza e umorismo.