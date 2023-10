Big: il film con Tom Hanks doveva essere un horror | Lo sapevate?

Il film di Penny Marshall del 1988 avrebbe dovuto avere toni molto più oscuri.

Big del 1988 era stato concepito come un horror ma tutto è cambiato in seguito all’ingresso di Tom Hanks nel cast. Tra le star più amate di Hollywood rientra senza ombra di dubbio Tom Hanks, attore che deve la sua fama alle sue interpretazioni in film come Philadelphia, Forrest Gump, Il miglio verde, Cast Away e Cloud Atlas e la cui popolarità ha iniziato a salire in seguito alle partecipazioni a pellicole come Big. Un film, questo, cambiato radicalmente in fase di realizzazione proprio a causa della scelta di Hanks come attore protagonista.

Big: il film di Penny Marshall è diventata una commedia grazie alla scelta di Tom Hanks

Big di Penny Marshall ha praticamente trasformato Tom Hanks in una vera e propria star di Hollywood. Hanks era già divenuto famoso grazie alla serie televisiva Henry e Kip e a film come Splash e Casa, dolce casa?, ma a consegnare l’attore alla fama è stato proprio il ruolo di Josh Baskin nel film di Marshall.

Tom Hanks interpreta per la precisione un dodicenne intrappolato nel corpo di un uomo adulto. Il personaggio di Josh, che aveva espresso il desiderio di non essere più un bambino davanti ad una macchinetta che riproduceva le fattezze del mago Zoltar, si ritrova dunque a chiedere aiuto al suo amico Billy trovandosi nel frattempo un lavoro per riuscire a sopravvivere nel mondo degli adulti. Il trentenne attira anche le attenzioni di una ragazza di nome Susan Lawrence (Elizabeth Perkins), riuscendo alla fine a ritrovare la macchina del mago Zoltar e ad esprimere così il desiderio di ritornare un bambino.

Una pellicola dalle forti tinte comedy, che inizialmente e prima dell’ingresso di Tom Hanks nel cast il regista Penny Marshall aveva però concepito quasi come un horror.

Big: Robert De Niro scelto inizialmente al posto di Tom Hanks

Per il ruolo di Josh in Big Penny Marshall aveva inizialmente scelto Robert De Niro, a quei tempi già una vera e propria stella del cinema e attore in film come Il padrino – Parte II, Taxi Driver, Toro scatenato, Re per una notte, C’era una volta in America e Gli intoccabili.

Con De Niro ad interpretare Josh Baskin, Big di Penny Marshall avrebbe assunto toni molto più oscuri e cupi avvicinandosi in un certo senso quasi al genere horror. Ciò anche e soprattutto per la grande reputazione di De Niro, spesso e volentieri impegnato nel ruolo del cattivo in film che sono rimasti nella storia del cinema. L’attore statunitense due volte premio oscar nel 1975 per Il padrino – Parte II e nel 1981 per Toro scatenato abbandonò però il progetto prima dell’inizio delle riprese lasciando in questo modo via libera a Tom Hanks.