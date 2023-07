Alessia Marcuzzi parla di Sanremo e di Belve: “Non considero il Festival un punto di arrivo” | Ecco cosa ha detto

La conduttrice è stata rinnovata per la seconda stagione del suo programma Boomerissima. Intanto in un’intervista ha detto che…

Alessia Marcuzzi è probabilmente una delle conduttrici nel panorama italiano senza alcun limite: quello che pensa lo dice anche se si è in diretta tv con milioni di telespettatori. Ed è proprio questa la caratteristica che la fa reputare un’ottima presentatrice e probabilmente lo stesso pensiero lo hanno avuto a Rai2: infatti il suo show Boomerissima tornerà con la seconda stagione nel mese di novembre.

Questo però potrebbe non essere l’unico programma a cui Marcuzzi parteciperà per il resto dell’anno: “Ho scritto un altro programma perché Boomerissima l’ho scritto io insieme a degli amici autori. Vediamo. Che genere sarà? Non posso dirti niente” ha detto la conduttrice in un’intervista per DavideMaggio.it.

Intanto l’ex conduttrice de L’isola dei famosi, restando in tema Rai ha confessato a Davide Maggio alcune dichiarazioni su altri programmi. Ecco cosa ha detto.

Sanremo non è la meta della Marcuzzi

In un’intervista per Davide Maggio, la conduttrice di Rai2, Alessia Marcuzzi ha fatto alcune dichiarazioni molto scomode.

Infatti ha detto che: “Francesca Fagnani me lo chiede sempre di andare. Le ho risposto che io non posso venire perché mi devo salvare da me stessa. Sono una che racconta qualcunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema. Sono molto chiacchierona e se mi fai una domanda potrei fare dei danni. Le ho detto che quindi non avrei mai partecipato a Belve. Il Festival di Sanremo? Io non l’ho mai cercato. Sono una che vive sempre molto sul momento, non sono una persona che pensa a quello che sarà. L’anno scorso mi sono divertita tantissimo con Rosario a fare Viva Rai 2 Viva Sanremo. Non è una cosa a cui penso, a differenza di altri che pensano che il punto di arrivo sia quello. E’ un’esperienza meravigliosa, io l’ho vissuta tanti anni fa col Dopofestival quando ho calcato il palco dell’Ariston per pochi minuti.

“Sto bene dove sto, qualcunque cosa arrivi nella vita in generale, di bello, ci si confronterà, si capirà”, ha detto Alessia Marcuzzi. Peccato perché come ben si sa, lei da il meglio come Amadeus, nei programmi musicali.