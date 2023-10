Francesco Monte, sono 4 anni che sta con lei | Ecco chi è la fidanzata

Francesco Monte, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi,è ancora innamorato di lei. Ecco cosa è successo.

Francesco Monte, personaggio dello spettacolo noto soprattutto per essere stato l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez, e Giulia Salemi, sembra aver finalmente trovato la sua anima gemella.

Infatti da più di quattro anni, il carismatico tarantino conduce una relazione della durata di più di 4 anni con una sua connazionale, che già dal primo incontro, gli ha fatto battere il cuore.

La coppia è apparsa più volte in pubblico e non ha sicuramente evitato le camere dei paparazzi: infatti sono sempre stati visti abbracciati o beccati mentre si scambiavano effusioni innamorate in pubblico. Insomma una coppia che scoppia. Recentemente infatti sono apparsi in una foto scattata durante il matrimonio di due amici a Taranto in Puglia, in cui si sono scambiati un appassionato bacio, sicuramente in balia della passione del momento.

La coppia ha inoltre condiviso molti momenti speciali attraverso i social media, mostrando a tutti quanto siano legati l’uno all’altra. Ma chi è la misteriosa ragazza di cui si parla?

L’anima gemella di Francesco

La storia d’amore tra Francesco Monte e Isabella De Candia ha inizio nel lontano luglio 2019. Nonostante una breve pausa nel 2021, il feeling tra i due è rimasto fortissimo, dimostrando così che l’amore può sempre superare qualsiasi ostacolo. Questa solidità nella relazione potrebbe persino portarli a pensare alle nozze, regalando ai loro numerosissimi fan su Instagram un matrimonio da sogno: molti di loro infatti lo sperano e chiedono spesso nei commenti a quando il lieto evento.

I due sono inseparabili tanto che Isabella De Candia, che spesso ama farsi chiamare Isa, è la prima fan di Francesco nelle sue avventure musicali. La modella pugliese infatti è stata un elemento chiave nella vita del ragazzo, conquistando il suo cuore in un modo inaspettato.

Intanto Francesco Monte continua la sua scalata nel panorama musicale: il suo ultimo singolo Lunedì, lanciato l’estate scorsa, ha catturato l’attenzione del pubblico. La canzone infatti parla di quelli che affrontano quotidianamente le sfide della vita cercando di rimanere fedeli a sé stessi nonostante le pressioni esterne. Questa sua passione viene egregiamente affiancata poi dal suo percorso da modello: la sua versatilità lo ha reso una figura ammirata in entrambi i campi ma tuttavia, è evidente che il suo rapporto con Isabella De candia ha influito positivamente nella sua vita, soprattutto nella sua carriera. Lei gli ha fornito il sostegno emotivo di cui aveva bisogno e lui sui social non fa altro che ribadirlo.