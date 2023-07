Adriana Volpe si apre all’amore: com’è il suo uomo ideale

La showgirl Adriana Volpe si è lasciata andare dopo la fine della relazione con Roberto Parli, raccontando che cosa cerca dall’amore.

Tra le numerose donne che lavorano nel mondo dello spettacolo italiano, c’è anche Adriana Volpe, che ormai cavalca sulla cresta dell’onda da parecchi anni ed è una delle personalità femminili più conosciute in questo ambito, soprattutto in Rai. Il palinsesto, negli ultimi tempi, si sta rivoluzionando dopo l’addio di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Lucia Annunziata, ma sembra che la conduttrice trentina manterrà il suo posto di opinionista a BellaMa’.

Dopo aver iniziato come semplice valletta negli anni ’80 a Scommettiamo che…?, oggi è nota al pubblico soprattutto per aver presentato per tante edizioni Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri, anche se ha lavorato anche in Mediaset e a TV8, come opinionista del Grande Fratello Vip e conduttrice di Ogni mattina.

Il pubblico la conosce anche per la sua vita sentimentale: dopo un brevissimo matrimonio di soli quattro mesi nel 2000, dal 2008 al 2020 è stata sposata con l’imprenditore Roberto Parli, con cui ha anche una figlia, Gisele. La coppia ormai si è lasciata da tempo e adesso lei sembra finalmente pronta a dare una nuova possibilità all’amore.

Adriana Volpe, “In amore sono chiusa a riccio, ma vorrei un uomo che…”

Di recente, Adriana Volpe si è lasciata andare a una lunga intervista per Gente, dove ha parlato chiaramente della sua situazione amorosa. Ha spiegato che dopo essersi separata da Roberto Parli, oggi si sente un po’ chiusa in quel senso, ma questo non significa che non voglia tornare a innamorarsi di nuovo. In particolare, il suo uomo ideale dovrebbe avere alcune caratteristiche.

“Non cerco un compagno a tutti i costi, anche perché sono serena nella mia singletudine e sono profondamente appagata dall’amore di mia figlia. Ma se dovessi esprimere un desiderio accanto a me vorrei un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi, rispettando i miei tempi, capace di farmi sorridere e donarmi quel pizzico di leggerezza che spesso un po’ manca“.

Ha poi parlato di com’è ritrovarsi single a cinquant’anni e ha spiegato che per lei non è un dramma perché si sente già una persona completa ed è fiera di sé. “Mi piace dire che ho 25 anni per gamba, che è un altro modo di dire che sono una neo cinquantenne. Se mi guardo allo specchio mi piaccio, mi voglio bene, ma non è sempre stato così“.