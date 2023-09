Eva Henger e il Grande Fratello: “basta reality” | Nemmeno L’Isola

Eva Henger: “basta reality!”. In un’intervista esclusiva la sua attuale opinione, anche sul Grande Fratello.

Nelle ultime ore, il nome di Eva Henger sta facendo parlare di sé per via di alcune dichiarazioni rilasciate a seguito di un’intervista in esclusiva a Super Guida TV.

Durante la chiacchierata, l’attrice ha toccato vari argomenti, tra cui anche il Grande Fratello, ripartito dopo lo stop estivo e con la nuova veste voluta da Pier Silvio Berlusconi.

In particolare, ha dichiarato con fermezza di non essere più interessata a partecipare a questo o ad altri reality show, facendo riferimento alle sue esperienze pregresse ne L’Isola dei Famosi e La Fattoria.

“Non mi piacerebbe fare il Grande Fratello, non voglio fare più reality perché non sono abbastanza socievole verso gli estranei.”, ha dichiarato Eva.

La nuova Eva

Eva nel corso dell’intervista ha condiviso con profonda emozione il suo legame indissolubile con la sua famiglia. Ha parlato della recente perdita di sua madre e di come l’abbia profondamente colpita e abbia fatto maturare in lei una nuova consapevolezza sulla brevità della vita.

Pertanto, ha deciso di concentrarsi maggiormente sul tempo trascorso con la sua famiglia e sulla valorizzazione dei momenti preziosi che la vita le offre.

Grande Fratello?

Inoltre, quando le è stata posta una domanda riguardante la rivoluzione attuata da Pier Silvio Berlusconi, Eva Henger ha condiviso il suo punto di vista: “Pier Silvio Berlusconi è libero di fare quello che vuole. Devo dire che il trash piace, e gli ascolti dimostrano che dove c’è il trash, purtroppo o per fortuna, triplicano.” Ha sottolineato che ciascuno è libero di prendere le decisioni che ritiene più adatte per il mondo della televisione. Ha espresso il desiderio che la televisione possa ritornare a incarnare un’estetica più raffinata, simile a quella che caratterizzava gli anni ’70 e ’80, suggerendo una nostalgia per un’epoca in cui la televisione era sinonimo di eleganza e qualità nei contenuti.

Infine, ha raccontato di non essere più propensa a partecipare a programmi televisivi come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello, perché preferisce godersi il comfort del suo letto a casa e trascorrere del tempo a guardare Netflix. Eva ha sottolineato chiaramente che la sua è una scelta di trascorrere il suo tempo in modo più tranquillo e rilassato. La stessa Eva, non tantissimo tempo fa, è stata vittima di un incidente stradale e questo forse le farebbe propendere per una vita più serena.