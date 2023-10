Amici, provvedimenti immediati contro i ragazzi: “La casetta è oscena”

Fa discutere ad Amici la condizione della casetta. Vediamo insieme cosa è successo.

A tenere banco ad Amici di Maria De Filippi sono le condizioni della casetta: provvedimenti contro gli alunni. Lo scorso 24 settembre è ritornato in onda su Canale Cinque l’amatissimo Amici di Maria De Filippi, con il consueto appuntamento pomeridiano con il talent show che è poi ripreso a partire dalle ore 16:00 di lunedì 25. A qualche settimana dall’inizio di questa nuova edizione, oggetto di discussione è ora quello relativo alle condizioni della casetta degli alunni.

Le condizioni della casetta di Amici: provvedimento contro un alunno

All’interno della scuola di Amici si è deciso di prendere provvedimenti nei confronti di coloro che non curano nel migliore dei modi la casetta in cui si ritrovano i concorrenti. In particolare, tramite apposite votazioni i ragazzi del programma condotto da Maria De Filippi hanno indicato in Ezio Liberatore il concorrente maggiormente disordinato, nonostante da accurati sguardi quasi tutte le camere siano risultate tutt’altro che pulite.

Come conseguenza di tale votazione, Ezio non ha potuto esibirsi a causa del provvedimento disciplinare nei suoi confronti, anche se molti dei fan del programma hanno mostrato il proprio disappunto nel vedere come tale misura sia stata imposta solo nei riguardi di un unico concorrente.

finalmente provvedimenti visto che quella casa era un porcile, però posso dire che sta cosa che hanno votato tutti lui un po’ mi fa pensare che lo stanno isolando dopo ciò che è accaduto, anche perché le stanze erano tutte oscene#amici23 • #Amicispoiler https://t.co/gX6MEP6C3G pic.twitter.com/5UvK7C1Z3z — Ꮇ 🦔🍂🎃 (@karevismysun) October 12, 2023

Chi è Ezio Liberatore

Ezio Liberatore è nato a Pescara e ha 19 anni. Il ragazzo, che vive attualmente insieme alla madre Pina, ha ereditato la propria grande passione per la musica dal padre. Figlio unico, Ezio ha studiato al liceo classico vivendo per un po’ di tempo anche a Los Angeles. Per quanto riguarda la sua vita privata non vi sono per il momento tantissime informazioni, per cui non si sa se il concorrente di Amici sia fidanzato oppure no.

Per quanto riguarda nello specifico il talent show di Maria De Filippi, Ezio Liberatore, così come tanti altri concorrenti del programma, ha una carriera musicale già ben avviata. Il ragazzo ha infatti iniziato fin da piccolo a suonare sia la chitarra che il pianoforte, rilasciando nel corso degli ultimi anni canzoni sia in italiano che in inglese. Oltre a Come quando fuori piove, singolo presentato nella scuola di Amici, altre canzoni di Ezio presenti anche su Spotify sono Non dire mai, Take It Out e Kid.