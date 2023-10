Allarme Federica Pellegrini, costretta in casa al riposo: “Faccio fatica a sollevare un bicchiere”

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini deve riposarsi ora che è agli ultimi mesi di gravidanza.

Diversi mesi fa Federica Pellegrini ha annunciato al mondo che lei e il marito Matteo Giunta stavano aspettando una bambina. Si tratta del primo figlio per la coppia, che è convolata a nozze solo poco tempo fa. Lo scorso anno, inoltre, ha anche annunciato ufficialmente il ritiro dal mondo del nuoto agonistico, dopo cinque olimpiadi e decine di mondiali.

Da quando ha iniziato ad allontanarsi dal nuoto, la campionessa (ha vinto l’oro ad Atene 2004 e Pechino 2008, segnando anche dei record tuttora imbattuti) ha preso ad avvicinarsi al mondo della televisione. E’ entrata nella giuria di Tu sì que vales e ha partecipato a Pechino Express insieme al compagno. La coppia aveva il nome di “I novelli sposi” e si è classificata al secondo posto, dietro Joe Bastianich e Andrea Belfiore, detti “Gli italoamericani”.

Una volta rientrata in Italia, l’ex atleta si è goduta le meritate vacanze e durante l’estate ha spesso indossato il bikini, mettendo in mostra la pancia che cresce ogni giorno di più. Ormai non manca molto al parto e fino a quel momento deve stare a riposo: ecco che cosa ha mostrato sui social.

Federica Pellegrini: “Non sono abituata a riposare così tanto”

Adesso Federica Pellegrini sta entrando nel settimo mese di gravidanza e i medici le hanno consigliato assoluto riposo fino alla data del parto, che dovrebbe avvenire tra due mesi. Da allora, passa molto tempo sui social, dove aggiorna regolarmente i follower su come procedono le giornate. Nell’ultimo periodo è diventata molto popolare su Instagram, dove ha un profilo che conta quasi due milioni di follower.

Solo poco tempo fa ha postato una foto distesa sul divano, insieme ai suoi cani. “Non sono abituata a riposare così tanto… ma mi hanno detto essere estremamente necessario in questi ultimi mesi (anche perché mi stanco a sollevare un bicchiere)… Almeno sono in ottima compagnia!“. Per fortuna la gravidanza procede bene, ma comunque è importante non fare sforzi.

Nella foto, infatti, la nuotatrice si trova insieme ai suoi due cuccioli di bull dog francese, una razza che è diventata molto popolare negli ultimi anni, soprattutto tra i personaggi famosi: basti pensare a Matilda di Chiara Ferragni (deceduta a tredici anni qualche mese fa) o a Pablo della sorella Valentina.