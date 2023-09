Massimiliano Varrese, due di picche nella casa del Grande Fratello | Chi è stato

L’attore Massimiliano Varrese, concorrente del GF 2023, prende un bel due di picche da Heidi Baci. Chi ben comincia…

In questa discussa edizione del GF 2023, Massimiliano Varrese movimenta lo statico scenario aprendo il suo cuore alla concorrente Heidi Baci.

E’ proprio lui a confessarle di aver sentito immediatamente qualcosa al momento del primo incontro. Un colpo di fulmine che però non sembra essere ricambiato e dopo la diretta di lunedì 23 settembre, i due hanno voluto parlare per chiarire le loro reciproche posizioni.

A fronte della dichiarazione di Varrese, la Baci sembra essere un pochino sulle sue, non ricambiando l’afflato dell’attore. Varrese nella casa ha dichiarato: “C’è questa cosa che ho confidato ad Heidi, quando l’ho conosciuta, la notte l’ho sognata ed era un sogno che non ho compreso subito, ma mi sono svegliato in lacrime e molto turbato“. Starà giocando bene le sue carte o fa realmente sul serio?

Heidi Baci col freno a mano tirato

Tra i due sicuramente, Heidi è meno presa e trova un pochino affrettato l’atteggiamento di Varrese, dal quale si sente un pochino messa all’angolo. Desideroso di chiarire con la ragazza, Massimiliano si è avvicinato ad Heidi per delineare meglio la propria posizione. Non vorrebbe far passare un messaggio sbagliato, lui non ha perso la testa e le sue chiacchiere non erano un modo per approcciarsi a lei.

Forse ha perso la cognizione del tempo e ha affrettato la conoscenza, di conseguenza è nato un po’ di imbarazzo tra di loro. Heidi dice che lei, per evitare fraintendimenti, ha subito messo un freno. Ai suoi discorsi ha reagito con leggerezza, proponendo anche di azzerare tutto e ricominciare daccapo.

Il chiarimento avrà messo pace?

Heidi Baci e Massimiliano Varrese hanno cercato di chiarirsi dopo gli alti e bassi dei giorni precedenti. Heidi ha detto che un’altra persona al suo posto avrebbe approfittato della situazione per avere visibilità, mentre lei è stata chiara con lui.

Massimiliano ha poi affermato che ora inizia a capirla ma che non ha fatto tutto da solo. E, dopo incomprensioni iniziali, sembrano essere arrivati all’accordo di mantenere un’amicizia, seppur Varrese non voglia demordere ma vorrebbe fare breccia nel cuore della ragazza. Il loro rapporto sembra tuttavia più freddo rispetto ai primi giorni nella casa. Da capire se Varrese sia sincero o sia un grande bluff per giocarsi bene le carte della partecipazione al programma. Non dimentichiamoci che il background è quello dell’attore, quindi più a suo agio di fronte a delle telecamere seppur h24.