Barbara D’Urso umiliata a Mediaset | I colleghi le fanno questo, cattiveria gratuita

La conduttrice Barbara D’Urso si è vista tagliare la parte dei saluti durante una puntata di Striscia la Notizia.

In questi ultimi mesi all’interno di Mediaset si sta svolgendo una vera e propria rivoluzione, finalizzata a portare una ventata d’aria fresca ai vari programmi. Per questo, molte figure – anche storiche – dopo la morte di Silvio Berlusconi sono state allontanate. Tra queste c’è anche Barbara D’Urso, che da quest’anno non è più al timone di Pomeriggio 5.

Al momento, non si conoscono i suoi piani e la conduttrice non si è esposta molto a riguardo. C’è chi dice che potrebbe spostarsi sullo streaming, abbandonando di fatto la televisione come medium principale. Riguardo al mancato rinnovo del contratto, lei si è limitata a dire che le è dispiaciuto molto non aver potuto salutare il suo pubblico.

All’interno di Mediaset, nelle scorse settimane, solo un programma ha nominato la presentatrice: Striscia la notizia. Proprio l’inviato Cristiano Militello ha provato a darle un po’ di attenzione, ma qualcosa è andato storto e la produzione è stata costretta a tagliare la scenetta.

Barbara D’Urso, il saluto del pubblico tagliato

Durante una puntata di Striscia la notizia, Cristiano Militello ha fermato una coppia per strada, chiedendole di salutare Barbara D’Urso. Dato che la showgirl ci era rimasta male per non aver potuto dire addio al suo pubblico, l’inviato ha proposto al pubblico di salutare allora lei. A questo punto ha chiesto a una coppia di salutarla, facendo il suo famoso gesto del cuore.

“Visto che ci siamo ci salutate Barbara d’Urso? Lo chiedo siccome lei non ce l’ha fatta a salutare il suo pubblico, allora possiamo salutarla noi. Sì questa volta siamo noi che facciamo i nostri saluti a lei. Così va salutata Barbara d’Urso, con il simbolo del cuore” ha chiesto l’inviato.

La donna della coppia ha accettato, facendo il gesto del cuore con le mani e salutando la conduttrice. L’uomo, però, ha deciso di approfittare della situazione per fare uno scherzo e al posto di imitare un cuore con le dita, ha fatto un gesto decisamente diverso. A questo punto, allora, Cristiano Militello ha dovuto tagliare la scena prima del previsto. Si è trattato di un evento inaspettato, ma in studio ha fatto molto ridere gli spettatori e i conduttori Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.