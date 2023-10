L’estetista ha rivelato il segreto del successore della regina Elisabetta.

L’estetista di Re Carlo ha rivelato un segreto riguardante il sovrano. Lo scorso 6 maggio si sono tenute presso l’Abbazia di Westminster le celebrazioni per l’incoronazione di Re Carlo III e della moglie Camilla. Proprio in merito al sovrano successore della regina Elisabetta sono trapelate di recente alcune curiose indiscrezioni.

Chi è l’estetista di Re Carlo

Il segreto riguardante Re Carlo III è stato rivelato da Farida Khalifa. Tra le migliori e più importanti estetiste al mondo con quasi trentamila follower su Instagram pronti a seguire i suoi sempre preziosi consigli, Khalifa è estetista tra gli altri anche del sovrano del Regno Unito. Di conseguenza, a contendersela sono in tanti: la diretta interessata ha raccontato una volta di essere dovuta andare in Irlanda per un matrimonio e di aver dovuto truccare ben ventiquattro ragazze oltre ovviamente alla sposa. Questo il suo racconto: “Quella volta in Irlanda ho lavorato dalla sei del pomeriggio alle nove della mattina“.

Famosa anche per il suo contributo ai matrimoni gypsy per i quali arriva a pettinare anche 30 damigelle per volta, Farida Khalifa è nota anche per truccare e per pettinare le persone che si trovano in viaggio. Una mossa, quella di rendersi disponibile all’occorrenza per le persone che stanno viaggiando per un motivo o per un altro, che le ha fruttato e che continua a fruttarle parecchio: “La gente che si trova in viaggio è pronta a spendere anche più di mille sterline per farsi pettinare e per farsi truccare. Specialmente se si tratta di un matrimonio. Vado a truccare ovunque mi chiamino“.

Il segreto di Re Carlo rivelato da Farida Khalifa

Come detto, Farida Khalifa è estetista anche di Re Carlo III. L’estetista ha conosciuto l’attuale re del Regno Unito quando quest’ultimo era ancora il Principe del Galles. Come raccontato da Khalifa al Sun, il vecchio colore castano dei capelli di Carlo non era del tutto naturale, con l’estetista che venne infatti chiamata alla corte britannica allo scopo di applicare l’henné al re.

A 75 anni di età re Carlo non si preoccupa più di ricorrere a certi espedienti mostrando il naturale colore bianco-grigio dei suoi capelli. Quando serve, Carlo è però sempre pronto a fare affidamento su Farida. Quello dell’henné resta in ogni caso un retroscena che ha stupito e non poco i conoscitori del sovrano, che ha da sempre abituato le persone a lui più vicine con uno stile estremamente tradizionale e sobrio per quanto riguarda il proprio look.