“Ma quanto sei bella?”: Vanessa Incontrada conciata così incanta i followers

Vanessa Incontrada incanta tutti i suoi followers. In questa maniera non l’avevate ancora vista, l’unica affermazione che esce spontanea è: “Ma quanto sei bella Vanessa?”. Alla faccia di tutti gli haters che la criticano.

Vanessa Incontrada è cambiata molto durante gli anni, il suo fisico dopo la gravidanza non è più come quello degli esordi, ma nonostante questo rimane sempre una bellissima donna. In molti la criticano e le fanno battutine pungenti, ma la maggior parte dei suoi followers continuano a seguirla.

Non è facile per Vanessa Incontrada mantenere il sorriso leggendo certi commenti, ma la sua bellezza è anche questa, rimanere sé stessa e fregarsene dei cafoni. In questo modo che è apparsa vi lascerà tutti senza parole.

Vanessa Incontrada: mamma bis?

Vanessa Incontrada, la bella attrice e presentatrice spagnola naturalizzata ormai da anni italiana, si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin nel salottino del noto programma Verissimo. Ad oggi pare sia di nuovo single, in quanto la lunga storia d’amore con il suo compagno storico, Rossano Laurini, pare essere arrivata al capolinea. Con lui oltre alla convivenza, ha condiviso anche un bellissimo bambino, Isal. Vanessa ha raccontato di essere pronta a diventare mamma per la seconda volta, non si sa con chi, non si sa se tra lei e Rossano la pace sia giunta. Non ha detto altro se non queste parole:

“Mi sono data un tempo. Anche perché non ho più trent’anni. Mi piacerebbe molto rivivere una maternità. Lo vedo quando vedo i bambini delle mie amiche, mi viene proprio questa voglia di rivivere tutto quello che ho vissuto con Isal”.

Il sorriso è l’accessorio più bello

Vanessa Incontrada così bella e radiosa non l’avevate mai vista. Ecco perché questo nuovo scatto ha incantato tutti i suoi followers di Instagram. Famosa per i suoi selfie al naturale, Vanessa riesce a sorprendere tutti anche in questa veste, mostrando come sempre il suo accessorio più bello, il sorriso. A poco servono diamanti, trucco pesante e accessori di lusso, quando si è felici serve solo una macchina fotografica.

Vanessa Incontrada di nuovo risponde così a tutti gli haters che come al solito l’hanno criticata. Le battute che deve sopportare Vanessa sono veramente pesanti, ma a lei non importa e così pubblica un’altra foto che sproni il body positivity. La Incontrada non ha niente da invidiare alle sue colleghe taglia 38, è bella, simpatica e intelligente, tutto il resto non conta.