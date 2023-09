Pechino Express: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Pronti per la ripartenza i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express. Nel cast anche due ex Amici.

E’ prevista per ottobre la partenza della nuova stagione di Pechino Express, il reality game che vanta con la conduzione di un inimitabile Costantino Della Gherardesca, pronto a traghettare i concorrenti nelle più improbabili prove di sopravvivenza. Intanto in questi giorni per il pubblico appassionato del genere, vanno in onda su TV8 le repliche della prima edizione.

L’avventura per i viaggiatori partirà ad ottobre con le prime registrazioni, per poi essere messa in onda in primavera come di consueto. I nomi delle dieci coppie sembrano essere stati già quasi tutti definiti dagli autori e al momento sarebbero emersi alcuni probabili concorrenti, tra cui spiccano due ex allievi di Amici, un rapper, un’ex gieffina, un comico romano e uno sportivo.

Per ora la produzione non si “sbottona” su altre menzioni lasciando i fan dello show in trepidante attesa.

La meta e i papabili concorrenti

Anche per questa edizione, quindi, l’attesa è alta come la curiosità sulla destinazione che metterà alla prova i concorrenti. Tra le ipotesi è spuntata l’Africa, scelta come continente che farà da scenario alle prove delle coppie in gara.

Si paventa forse anche l’Oceania come possibile alternativa, ma ancora la meta certa è da definirsi. Si sa che di sicuro il gioco sarà come sempre dinamico e avventuriero, facendo cimentare i concorrenti in prove al limite.

Due giovani ex Amici

Per ora tra i primi nomi che spiccano ed emergono nel cast di questa nuova edizione di Pechino Express ci sono due ex allievi del talent Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di LDA e Aka7even, grandi amici nella vita privata e cantanti che vorrebbero mettersi in gioco nel reality game per vedere il loro spirito avventuriero. Pare che le trattative siano anche ad un buon punto.

Previsto tra i viaggiatori anche Enzo Salvi, comico e attore romano che potrebbe partecipare con un suo amico probabilmente non noto al pubblico televisivo. Buone possibilità di partecipare anche per Antonella Fiordelisi, influencer, schermitrice ed protagonista tanto discussa nel gossip della scorsa edizione del GF. La ragazza farebbe coppia con un’altra influencer oppure con il padre. Inoltre, spicca il nome di Nicola Ventola, ex calciatore, ma la sua spalla resta top secret al momento. Infine, Jake La Furia che ha già avuto modo di partecipare al programma nei panni di ospite.