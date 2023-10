Verissimo, Matteo Giunta Svela il Nome della Figlia: la Reazione di Pellegrini è esilarante

Federica Pellegrini in un’intervista a Verissimo ha condiviso i dettagli sulla sua gravidanza ma il compagno aveva altri piani. Ecco cosa è successo.

Federica Pellegrini ha condiviso dettagli sulla sua gravidanza durante l’intervista a Verissimo.

Domenica 1 ottobre, Verissimo ha trasmesso una puntata emozionante con ospiti di spicco, tra cui Cristiano Malgioglio, Romina Power, Francesco Renga, Nek e Lino Banfi. Tuttavia, uno dei momenti più attesi è stato l’intervento di Federica Pellegrini, accompagnata da suo marito Matteo Giunta, collegato in videochiamata. L’ex nuotatrice ha parlato apertamente con la conduttrice Silvia Toffanin riguardo a questa fase speciale della sua vita: la gravidanza.

La “Divina” aveva annunciato la lieta novella lo scorso luglio, e la coppia si sta preparando ad accogliere una bambina, prevista per tra Natale e Capodanno. Fortunatamente, finora la gravidanza di Federica procede senza intoppi significativi. Tutto sembra pronto per l’arrivo del nuovo membro nella loro famiglia, che includerà non solo loro due ma anche i loro amati animali domestici.

Pellegrini fulmina Matteo Giunta

In un momento dell’intervista, Silvia Toffanin ha chiesto a Federica se avessero già scelto un nome per la loro piccola. La “Divina” ha risposto: “No“. Tuttavia, Matteo Giunta ha sorpreso tutti rivelando: “In realtà, sì“. La reazione di Federica è stata un misto di sorpresa e divertimento. “Va bene, Federica non vuole rivelarlo,” ha scherzato la conduttrice, vedendo che l’ex nuotatrice ha scosso il capo in segno di “spoiler“. “Stavo per dire che abbiamo almeno 10 o 20 nomi in mente,” ha risposto Federica ridendo. Silvia Toffanin ha commentato con entusiasmo: “Bravo Matteo,” mentre Giunta ha aggiunto con un sorriso: “Ma possiamo sempre cambiarlo.” L’atmosfera è diventata leggera e gioiosa, con tutti in studio che hanno condiviso una risata.

Come precedentemente dichiarato, l’annuncio della gravidanza di Federica Pellegrini è stato fatto lo scorso luglio, quando la gravidanza era già avanzata di quattro mesi. Inizialmente, la “Divina” e suo marito avrebbero preferito mantenere la notizia segreta per più tempo. Tuttavia, le voci di gossip avevano iniziato a circolare da settimane, rendendo difficile mantenere il segreto: “Abbiamo esitato a lungo prima di renderlo pubblico. Volevamo mantenere il segreto il più a lungo possibile, per diverse ragioni. Poi abbiamo considerato che si stavano avvicinando le Olimpiadi, dove sapevo che avrei potuto perdere il mio record mondiale. Quindi, abbiamo scelto di annunciare la gravidanza in modo leggero e divertente.”

Infine, Matteo Giunta ha confermato che sarà presente al momento del parto, che avverrà in acqua, un ambiente che Federica considera naturale e confortante. “Farò il parto in acqua perché è un ambiente che mi mette a mio agio,” ha concluso Federica.