Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto pronti al debutto

I conduttori Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono pronti a ricominciare con Che tempo che fa, che da quest’anno andrà in onda non più su Rai ma su Nove. Ecco cosa ne pensano.

Il prossimo 15 ottobre verrà trasmessa la prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa. Si tratta di un programma storico per l’Italia, che fino all’anno scorso era sempre andato in onda su Rai. Negli ultimi mesi le cose sono cambiate e dopo ben quarant’anni Fabio Fazio ha deciso di lasciare il palinsesto. Luciana Littizzetto lo ha seguito.

Da adesso i due non lavoreranno più in Rai, ma su Discovery, che inizierà a mandare in onda lo show. Il debutto ufficiale è previsto per il 15 ottobre 2023 e i due conduttori non vedono l’ora di ricominciare. Nell’attesa, si sono lasciati andare a un’intervista per Tv, sorrisi e canzoni, dove hanno parlato del progetto.

I due colleghi sono apparsi entusiasti di riprendere, ma non hanno potuto evitare qualche frecciatina verso Rai, soprattutto la conduttrice. Ecco che cosa hanno detto.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto pronti per Che tempo che fa

Durante l’intervista per Tv, sorrisi e canzoni Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno ammesso di sentirsi un po’ nostalgici all’idea di ricominciare Che tempo che fa su un altro canale. “Mi mancheranno le maestranze della Rai, il nostro ‘pollaio’ prima della diretta, le chiacchiere e i sorrisi dietro i ‘Come stai?’, ‘Come va?’. Ma casa nuova, vita nuova“.

Fabio Fazio ha anche dato qualche spoiler, spiegando che la scenografia sarà più che altro uguale a quella classica e che l’anteprima sarà affidata a Nino Frassica con Che tempo che farà. Ha confermato anche diversi personaggi, tra cui Ubaldo Pantani, Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Francesco Saviano, Michele Serra e Ornella Vanoni e molti altri.

Infine non è mancata qualche “frecciatina” nei confronti di Rai. La conduttrice ha detto: “In Rai avevo un camerino minuscolo, da ‘figlia della serva’, non ci entrava neanche uno spillo in più“. Inoltre, in riferimento agli altri ex colleghi che non hanno cambiato palinsesto, ha rivelato: “Mancano solo gli squali che non sono voluti venire“. Nonostante ciò, la coppia è apparsa entusiasta di intraprendere questa nuova avventura: siamo certi che sarà un successo. Il programma comincerà il 15 ottobre sul canale 9, su Discovery.