La scuola dei piccoli di casa Ferragnez: ecco quanto costa

L’anno scolastico è iniziato anche per i figli di casa Ferragnez: quanto è costata l’iscrizione alla scuola.

Quanto costa l’iscrizione alla scuola dei figli di Fedez e di Chiara Ferragni. All’incirca da una settimana ha avuto inizio in tutta Italia il nuovo anno scolastico. Tra i tanti bambini che hanno iniziato la scuola vi sono anche quelli di Fedez e di Chiara Ferragni, con la coppia che ha deciso di fare iscrivere i propri figli Leone e Vittoria in uno degli istituti più esclusivi di Milano.

Il primo giorno di scuola dei piccoli di casa Ferragnez

Per il primo giorno dell’anno scolastico 2023-2024 Chiara Ferragni e Fedez hanno voluto immortalare l’importante momento condividendo varie foto dei figli Leone e Vittoria con indosso la loro divisa scolastica. Nello specifico, i bambini del rapper e dell’influencer e imprenditrice sono stati iscritti in una delle scuole più esclusive dell’intera città di Milano, ovvero la Saint Louis School.

Il primogenito Leone ha appena cominciato la prima elementare, mentre per Vittoria si è trattato del primo giorno della scuola materna. Come nel caso di molti altri personaggi famosi del mondo dello spettacolo, per l’istruzione dei bambini è stato dunque scelto un istituto estremamente prestigioso: nel caso di Fedez e di Chiara Ferragni, i due hanno deciso di fare andare i propri figli in una scuola internazionale bilingue di eccellenza a livello europeo.

Il costo della scuola dei figli di Chiara Ferragni e di Fedez

Il costo della retta della Saint Louis School di Milano non è come prevedibile per tutti. Stando ad alcune indiscrezioni che sono state riportate sul web, l’iscrizione all’istituto scolastico milanese si aggirerebbe all’incirca tra i 1800 e i 2800 euro a seconda se si tratti del primo anno e degli anni scolastici successivi.

In merito ai costi annuali, la scuola materna che è stata appena iniziata da Vittoria avrebbe un costo annuale che ammonterebbe a circa 11.300 euro, mentre quello della scuola primaria cui è iscritto invece Leone si aggirerebbe intorno ai 15.700 euro circa. A tali cifre vanno poi ad aggiungersi ovviamente quelle per tutti i servizi scolastici aggiuntivi, come ad esempio quelli relativi alla refezione scolastica o ancora ad altri tipi di servizi extrascolastici.

Quella di Fedez e di Chiara Ferragni è una vita da sempre sotto i riflettori. Ogni aspetto della vita quotidiana della celebre coppia, oltre ad essere condiviso come consueto sui social, è stato come noto raccontato nei minimi dettagli anche tramite la serie The Ferragnez, docuserie prodotta da Banijay la cui prima puntata è uscita sul finire del 2021.