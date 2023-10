‘Addio’ Uomini e Donne: il cavaliere non tornerà più | Tutta colpa di Tina

L’uomo ha abbandonato il programma prendendo una decisione abbastanza difficile: ecco perché l’ha fatto, lasciando interdetta Maria.

Uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne ha preso una decisione sorprendente: ha scelto di abbandonare il popolare dating show di Canale 5. L’annuncio è stato fatto in modo inaspettato attraverso TikTok, dove ha condiviso un video con diverse foto scattate nei camerini del programma e ha spiegato le ragioni della sua partenza: “Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova, e allora basta così. Vado via. Grazie a tutti.”.

L’uomo ha quindi deciso di chiudere questa pagina della sua vita, poiché durante il suo percorso a Uomini e Donne non è riuscito a trovare l’amore che cercava. Questa decisione è stata influenzata in parte dai numerosi scontri avuti con Tina Cipollari, opinionista del programma. Ha attribuito il suo mancato successo con le donne nella trasmissione ai conflitti con Tina, sostenendo che a causa di questi litigi e degli insulti rivoltigli, le dame del Trono Over avrebbero preferito non conoscerlo.

Elio Servo abbandona il programma

Così si conclude l’esperienza di Elio Servo nel dating show di Canale 5. Nonostante non abbia raggiunto il suo obiettivo di trovare una compagna, i momenti di Elio nel programma rimarranno nella memoria degli spettatori.

Le sue controversie con Tina Cipollari, in particolare quelle legate alla “ricotta“, sono ormai parte integrante della storia eccentrica di Uomini e Donne. Il percorso di Elio Servo a Uomini e Donne è stato caratterizzato dalle continue liti con Tina Cipollari, la storia opinionista del programma di Maria De Filippi, culminate nell’ultimo scontro avvenuto durante la puntata del 18 settembre.

In quell’occasione, Elio aveva cercato di fare pace con l’opinionista, ma il tentativo era stato vano poiché Tina aveva rifiutato la sua proposta. Successivamente, nella puntata del 26 settembre, Elio aveva accusato Tina di essere la causa delle sue difficoltà a instaurare rapporti con le dame del Trono Over. Aveva citato un messaggio da una sua amica, il quale spiegava che nessuna donna voleva avvicinarsi a lui per evitare di finire nei guai con Tina Cipollari.