Citofonare Rai 2: lo scivolone di Antonella Elia | Ecco cosa è successo

La gaffe tragica della showgirl non è stato un ottimo inizio nel programma. Ecco cosa è successo durante il programma.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno fatto il loro debutto a Citofonare Rai 2, ma non è stato esattamente un inizio impeccabile. La terza edizione del programma Citofonare Rai 2 è tornata su Rai 2 domenica 1 ottobre, con un’estensione di mezz’ora, iniziando ufficialmente alle 10:30 per accompagnare il pubblico fino al pranzo domenicale.

Nel cast di questa edizione, spiccano nomi come la comica Valeria Graci, l’attore e modello Fabrizio Eleuteri, Gene Gnocchi e Antonella Elia, quest’ultima accompagnata, in questa stagione, dal suo compagno Pietro Delle Piane. La coppia aveva precedentemente partecipato all’unica edizione di Temptation Island Vip, condotta dalla stessa Simona Ventura, che li conosce bene.

Tuttavia, il debutto televisivo di Antonella e Pietro è stato segnato da un momento imbarazzante. Mentre si discuteva di amore, l’inviata ha rivolto una domanda inaspettata a una delle signore presenti sul posto, chiedendole se la passione con il marito fosse ancora viva. La donna ha risposto con entusiasmo: “Sempre, lo è stata sempre. Siamo stati sempre tanto felici.” Ma c’era un dettaglio che sfuggiva: il marito della signora era deceduto.

Pietro Delle Piane ha cercato di interrompere la situazione, ma Antonella Elia ha insistito, puntando il microfono verso la donna e dicendo: “Però…“. È stato in quel momento che sia Pietro che la signora hanno corretto la situazione con un’imbarazzante rivelazione: “Però è morto il marito!“.

L’incidente di Antonella Elia

L’incidente ha suscitato risate imbarazzate tra il pubblico e le due conduttrici. Una gaffe veramente ‘horribilis’ che ha reso memorabile l’esordio della coppia nel programma di Rai 2.

Il video dell’incidente è diventato virale sui social media, suscitando diverse reazioni tra gli spettatori. Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una coppia da quattro anni. La showgirl ha conosciuto il suo compagno, dieci anni più giovane, ed è scoppiato l’amore. Nel 2020, la coppia ha partecipato a Temptation Island Vip, esperienza che inizialmente li ha separati, ma in seguito hanno deciso di dare una seconda chance alla loro relazione. Da allora, sono ancora insieme. Il loro debutto televisivo ufficiale è avvenuto il primo ottobre del 2023, quando sono entrati a far parte del cast di Citofonare Rai 2, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego.

L’esordio però di Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Citofonare Rai 2 è stato caratterizzato da una gaffe sorprendente che ha fatto sorridere il pubblico, dimostrando che anche i professionisti possono commettere errori in diretta.