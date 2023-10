Guillermo Del Toro: perché non ha né diretto né guardato il sequel di Pacific Rim

Il regista Guillermo Del Toro ha spiegato perché non solo non ha lavorato al sequel di Pacific Rim, ma ha confessato di non averlo nemmeno visto.

Tra i tanti film diretti da Guillermo Del Toro ci sono Il labirinto del fauno, La forma dell’acqua, Pinocchio (con cui ha vinto lo scorso anno l’Oscar come Miglior film d’animazione) e Pacific Rim. In particolare, quest’ultimo è uscito circa dieci anni fa, nel 2013, e si tratta di una pellicola del genere “mecha”, ovvero che prevede la lotta tra mostri enormi e robot dalle sembianze animalesche che gli umani hanno costruito apposta per lo scontro.

Esistono tantissimi film di questo genere e, senza dubbio, Pacific Rim è uno di questi che ha avuto più successo, tanto che in seguito ne è stato tratto anche un fumetto e una serie di videogiochi, nonché tantissime parodie e B-Movie che si sono ispirati. Il successo è stato tale che nel 2018 è uscito anche un sequel, Pacific Rim – La rivolta, questa volta però diretto da Steven S. DeKnight.

Il regista ha spiegato che all’inizio era stato chiamato per dirigere il progetto, ma che alla fine rifiutò. Non solo: una volta uscito, si è anche rifiutato di guardarlo.

Guillermo Del Toro e Pacific Rim 2: “Sarebbe stato come guardare i filmati amatoriali della tua ex moglie”

Durante un’intervista a Collider, Guillermo Del Toro ha rivelato tutta la verità dietro alla lavorazione di Pacific Rim – La rivolta. Ha spiegato che all’inizio stava collaborando al progetto come regista, ma che per una serie di errori ha deciso di abbandonare. In particolare, tutto è degenerato quando lui e la troupe non sono riusciti ad assicurarsi la quantità di sale cinematografiche che desideravano.

“Poi è successo […] hanno dovuto dare un acconto per le tappe alle 17 altrimenti avremmo perso quelle a Toronto per molti mesi. Così, ho detto: ‘Non dimenticare che perderemo le tappe’, e le cinque sono arrivate e […] abbiamo perso le tappe. Hanno detto: ‘Bene, possiamo girarlo in Cina’. E io: ‘Cosa intendi con noi?’ Devo andare a fare La forma dell’acqua“.

Il regista, quindi, davanti a questo ritardo ha abbandonato tutto per dedicarsi a La forma dell’acqua, con cui poi ha vinto l’Oscar come Miglior film e Miglior regista nel 2017. A proposito del sequel di Pacific Rim, invece, ha ammesso di non averlo guardato alla fine: “Non ho visto il film perché sarebbe stato come guardare i filmati amatoriali della tua ex moglie. […] Quindi non l’ho visto. Ho letto la sceneggiatura finale ed era molto diversa. Alcuni elementi erano gli stessi ma molto diversi“.