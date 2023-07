Guillermo del Toro, il regista al lavoro sul suo Monster Universe

Il pluripremiato regista starebbe lavorando ad un suo personalissimo universo cinematografico.

Il regista Guillermo del Toro avrebbe intenzione di creare un proprio personale Monster Universe.

L’acclamato e pluripremiato regista Guillermo del Toro starebbe pensando alla realizzazione di un proprio personalissimo progetto. L’autore di film come Il labirinto del fauno, Hellboy e La forma dell’acqua ha infatti intenzione di creare un proprio Monster Universe.

Il Monster Universe di Guillermo del Toro

A parlare nello specifico della voglia di Guillermo del Toro di dare vita ad un suo Monster Universe è stato J. Miles Dale, ovvero il produttore del prossimo film del regista in uscita su Netflix Frankenstein. Nel corso di un’intervista rilasciata per The Academy’s A.frame, Dale ha rivelato come il regista vincitore di tre Premi Oscar desideri creare in via ufficiale un proprio universo dei mostri.

Così come quello di Tim Burton, la presenza di mostri e di creature magiche e sovrannaturali ha caratterizzato da sempre anche il cinema di del Toro. Basti pensare ad opere rimaste nel cuore degli appassionati del cinema come ad esempio i già citati Il labirinto del fauno e La forma dell’acqua – The Shape of Water, senza dimenticare Crimson Peak o anche il più recente adattamento cinematografico in stop-motion di Pinocchio di Carlo Collodi.

Queste le dichiarazioni di Dale riportate anche da Comicbook:

“Una volta aveva intenzione di dare vita al Monster Universe con Universal con La Sposa di Frankenstein, Il mostro della Laguna Nera, L’uomo invisibile e L’uomo lupo. Poi però non l’ha più fatto. Con La forma dell’acqua sentivamo che ci fosse una prima versione della cosa. Ora in questo momento lui sta lavorando in tutto e per tutto al suo Monster Universe“.

Il Frankenstein di del Toro

Ultimo lavoro di del Toro è per ora Frankenstein, un film che rappresenta la terza collaborazione del regista con Netflix dopo l’adattamento di Pinocchio e la serie antologica Cabinet of Curiosities. L’immortale capolavoro letterario di Mary Shelley è pronto a ripresentarsi tramite la personalissima visione di del Toro, con questo film che punterà a mettere al centro il rapporto padre-figlio che intercorre tra Frankenstein e la propria creatura.

Queste le parole ancora di Dale in merito al nuovo progetto del regista messicano:

“Questa nuova versione di Frankenstein ha una forte vena drammatica. Si tratta di un progetto molto eccitante, già leggere il copione è molto emozionante“.

La data di uscita di questo Frankenstein non è al momento ancora nota. Già ufficiale però il cast, che sarà composto principalmente da Mia Goth, Andrew Garfield e Oscar Isaac.