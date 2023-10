Roberta Capua: “In tv adoro le interviste e i racconti”

Le dichiarazioni della conduttrice vincitrice di Miss Italia nel 1986.

Le parole di Roberta Capua, conduttrice dello speciale di Rai 1 Prix Italia 2023.

Nella serata di domenica 8 ottobre è andato in onda in seconda serata su Rai 1 lo speciale Prix Italia 2023 – Appunti di un viaggio, un programma che ha dato la possibilità al pubblico di poter rivivere tutti i momenti più belli e appassionanti della manifestazione che si è svolta a Bari dal 2 al 6 ottobre. Per la conduzione del programma è stata scelta Roberta Capua.

Roberta Capua: “Amo i racconti e le interviste”

Roberta Capua ha parlato nel corso di un’intervista dello speciale Prix Italia 2023 andato in onda domenica 8 ottobre su Rai 1 e incentrato sull’edizione numero 75 della manifestazione che si è da poco conclusa a Bari. Queste alcune delle sue parole:

“Il Prix Italia deve essere un programma che deve entrare nelle case della gente in punta di piedi e per raccontare qualcosa che abbia un senso. Io amo la tv del racconto e delle grandi interviste anche a persone comuni, purché abbiano qualcosa di interessante da dire. Tra i programmi di questa categoria penso a Tappeto volante con Luciano Rispoli, mi è rimasto nel cuore. Del passato più prossimo direi Estate in diretta, con Gianluca Semprini abbiamo fatto due edizioni di grande successo. Mi è piaciuto tanto anche Sei un mito che ho condotto nel 2005 con Teo Teocoli“.

Poi sul proprio rapporto con la televisione in generale:

“In televisione guardo un po’ di tutto perché sono curiosa. Per fortuna rispetto al passato, quando un appuntamento con un determinato programma era fisso, ora è più semplice. RaiPlay per me è una piattaforma preziosa perché mi permette di recuperare quello che ho perso. Se c’è qualche programma che riesco a guardare insieme a mio figlio adolescente? Macché! Leonardo ha quasi sedici anni e al momento non se ne parla proprio. Quando era più piccolo magari guardavamo insieme Ballando con le stelle o Tale e quale show, ma adesso per lui esistono solo TikTok e le piattaforme dei social“.

Lo speciale Prix Italia 2023

Il Prix Italia 2023 è arrivato alla sua edizione numero 75. Quella che è finita da poco a Bari è una manifestazione internazionale che vede la partecipazione di più di 80 broadcaster provenienti da ogni parte del mondo. Tra gli ospiti incontrati da Roberta Capua vi sono alcuni dei personaggi più noti delle più popolari fiction della Rai, con la conduttrice che ha avuto tra l’altro la possibilità di esplorare le bellezze artistiche e i segreti di una città come Bari.