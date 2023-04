Pinocchio di Guillermo Del Toro dall’America all’Italia: il video unboxing dell’edizione limitata

Il Pinocchio protagonista del film realizzato per Netflix da Guillermo Del Toro esiste davvero e ora ne abbiamo le prove

Uscito nel 2022 dopo una lavorazione abbastanza laboriosa che ne aveva rallentato la distribuzione, il Pinocchio realizzato da Guillermo Del Toro è stato considerato dalla critica un vero capolavoro. Si tratta di un film d’animazione del 2022 realizzato con la tecnica dello stop-motion e liberamente tratto dal romanzo di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. La pellicola ha vinto l’Oscar al miglior film d’animazione, il Golden Globe e il Premio BAFTA nella stessa categoria.

Il Pinocchio di Del Toro è ambientato nell’Italia fascista, è un film d’animazione ma decisamente non per bambini perché il regista ha voluto rappresentarlo in una veste sovversiva, ribelle, funerea. Già dall’incipit si capisce che rispetto al Pinocchio classico c’è poco o niente. Geppetto ha un figlio, uno vero, che muore all’inizio del film durante un bombardamento e distrutto dal dolore, in preda al delirio indotto dall’alcol, il falegname intaglia un pezzo di legno e ne tira fuori un burattino intagliato male, frutto della rabbia e non dell’amore.

Bello e impossibile

E così parte la storia, con una delle scene ritenute più cariche di significato del film, proiettando Pinocchio in uno scenario fascista che mescola la naturalezza infantile di un “bambino” che non vuole ubbidire ai moniti del padre, con l’apocalittica realtà della guerra mondiale.

La bellezza del burattino utilizzato nel film, imperfetto con i suoi chiodi a vista, proprio a descrivere il risultato di un lavoro fatto con disperazione da Geppetto, ha prodotto 550 esemplari originali, che lo stesso Del Toro ha autografato. Difficile averli, soprattutto qui in Italia, dovendoli acquistare in America, con tutte le difficoltà connesse alla consegna e al passaggio della dogana.

Ora anche in Italia

Ma è di qualche giorno fa la notizia che il modellino del Pinocchio di Guillermo Del Toro è arrivato in Italia dopo un lungo viaggio partito dal Tennessee. E’ riuscito a raggiungere la redazione e il canale YouTube MADROG CINEMA, con tanto di cofanetto esclusivo. Potete vedere il video qui sotto.

Lo stesso Guillermo Del Toro ha autografato e approvato ufficialmente le 550 copie distribuite in tutto il mondo. La redazione italiana ha scovato questa versione esclusiva sul sito Insight Editions che ha un catalogo di prodotti veramente unici per appassionati di vari mondi, cinema, serie tv e non solo.