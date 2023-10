Audrey Hepburn, il film di Luca Guadagnino con Rooney Mara non si fa più

Il regista Luca Guadagnino ha annunciato ufficialmente che il film biografico su Audrey Hepburn che aveva in programma non si realizzerà più.

Senza dubbio, Audrey Hepburn è stata una delle attrici più famose e talentuose del secolo scorso. Nata nel 1929 in Belgio da una famiglia di origini nobili – la madre era una baronessa – iniziò da giovane a lavorare come ballerina e attrice, prima in teatro e poi al cinema. Dopo la fine della guerra, si trasferì negli Stati Uniti e qui venne scelta per il ruolo di protagonista in Vacanze romane nel 1952. Il film fu un successo e la catapultò nel mondo di Hollywood, dove ha vissuto fino alla fine della sua carriera. L’attrice è deceduta nel 1993.

L’artista ha avuto una vita lunga e avventurosa ed è stata la protagonista di alcuni dei film più importanti della storia del cinema – non solo Vacanze romane, ma anche Colazione da Tiffany, Come rubare un milione di dollari ed essere felice, Gli occhi della notte e molti altri – e ha vinto tantissimi premi. Per questo Luca Guadagnino aveva pensato di dedicarle un film. Tuttavia, di recente il regista in persona ha dichiarato che il progetto è stato abbandonato, nonostante fosse già stato annunciato e nonostante molti attori del cast fossero già stati scelti.

Audrey Hepburn, perché il film di Luca Guadagnino è stato cancellato?

Durante un’intervista al BFI London Festival, Luca Guadagnino ha rivelato che il film su Audrey Hepburn che aveva in programma è stato cancellato. Gli era stato chiesto, infatti, a che punto fossero le lavorazioni, ma lui ha spiegato che il progetto non si farà più: nonostante ciò, ha lasciato anche una parvenza di speranza.

“Purtroppo questo progetto non verrà realizzato”, ha dichiarato il regista durante la sessione di domande e risposte. “È molto triste, perché la sceneggiatura era fantastica e, ovviamente, era stata scelta una grande attrice per interpretare Audrey. Forse un giorno“. Quel “forse un giorno” continua a far sperare i fan che magari in futuro il film vedrà la luce, magari diretto da qualcun altro. Ecco il video con l’intervista riportata su Twitter.

So I took one for the team and I asked Luca Guadagnino about some new updates about Audrey’s biopic and.. i guess I can officially announce that the project is not happening anymore. He didn’t tell the reason but he was hopeful that maybe one day. — klaudia ✨ (@sunflowroceans) October 5, 2023

Il film era stato scritto da Michal Mitnick e la protagonista – già scelta – sarebbe dovuta essere Rooney Mara, mentre la produzione era stata affidata ad Apple Studios. Il regista non ha rivelato altri dettagli, quindi non si sa come mai alla fine questo progetto sia stato messo da parte. Chissà se in futuro qualche altro regista deciderà di recuperarlo.