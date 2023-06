Challengers: il trailer del film di Guadagnino con Zendaya

Il trailer del nuovo film del regista Luca Guadagnino.

Il prossimo 15 settembre farà il suo arrivo nei cinema Challengers, il nuovissimo film del regista Luca Guadagnino. Nel corso di martedì 20 giugno è stato finalmente diffuso il primo trailer ufficiale della pellicola che vede nei panni della protagonista Zendaya.

Il trailer di Challengers

The Challengers rappresenta la nuovissima prova registica di Luca Guadagnino. Dopo l’esordio alla regia avvenuto con The Protagonists del 1999, Guadagnino è poi salito alla ribalta la cosiddetta trilogia del desiderio costituita da Io sono l’amore del 2009, A Bigger Splash del 2015 e soprattutto Chiamami col tuo nome del 2017, film in grado di ottenere quattro candidature ai Premi Oscar del 2018 e di vincere il premio per la migliore sceneggiatura non originale.

Il regista italiano classe 1971 ha poi diretto Suspiria, omaggio all’omonimo cult di Dario Argento del 1977, e Bones and all del 2022 con Timothée Chalamet nel cast.

Ora è dunque arrivato il turno di questo Challengers, film prodotto da Bernard Bellew impreziosito dalle musiche composte da Trent Reznor e Atticus Ross. Ecco di seguito il trailer ufficiale, che ci presenta il personaggio interpretato da Zendaya come una ex stella del tennis ora allenatrice che si ritrova coinvolta in una sorta di triangolo amoroso con due altri giocatori di tennis.

Il cast del film

Come detto, la protagonista di Challengers è interpretata da Zendaya. Diventata celebre grazie al suo esordio in Spider-Man: Homecoming del 2017, l’attrice statunitense classe 1996 ha poi acquisito ulteriore popolarità con gli altri film dell’MCU su Spiderman oltre che con la saga di Denis Villeneuve di Dune, il cui secondo capitolo arriverà nei cinema il prossimo novembre.

Nel cast vi sono poi anche Josh O’Connor e Mike Faist. O’Connor è reduce dalla più che positiva prova di La chimera, film di Alice Rohrwacher presentato in anteprima lo scorso maggio al Festival di Cannes. Faist ha invece fatto il suo esordio cinematografico con il West Side Story di Steven Spielberg del 2021.

La trama di Challengers

La trama di Challengers di Luca Guadagnino è incentrata su Tashi Duncan (Zendaya), una stella nascente del tennis mondiale costretta purtroppo a ritirarsi dalle scene a causa di un gravissimo infortunio al ginocchio.

Nonostante ciò, Tashi resta all’interno del mondo del tennis in veste di allenatrice del marito Art (Mike Faist). Dopo aver fatto iscrivere quest’ultimo al Challenger Tour, Tashi finisce però col tornare ad avere a che fare con l’ex fidanzato e giocatore di tennis Patrick (Josh O’Connor). Un’occasione a causa della quale tornerà così a galla un vecchio triangolo amoroso.