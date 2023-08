Challengers: tutto quello che sappiamo sul film di Guadagnino

Tutto sul nuovo film di Luca Guadagnino con protagonista Zendaya.

Challengers è la nuova opera di Guadagnino: tutto quello che sappiamo sulla pellicola.

Dopo il successo riscosso con Bones and all, Luca Guadagnino farà il suo ritorno sul grande schermo con Challengers, costretto a subire in questi giorni un rinvio. Ecco tutto quello che sappiamo sulla pellicola che vede Zendaya nei panni della protagonista.

Challengers, la nuova opera di Luca Guadagnino

Luca Guadagnino è pronto nuovamente a stupire con Challengers. Il nuovo film del regista di Chiamami col tuo nome avrebbe dovuto fare la sua prima apparizione come pellicola d’apertura all’Ottantesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ma ciò non avverrà più a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Per questo motivo, Challengers approderà nelle sale statunitensi a partire dall’aprile del 2024.

Distribuito da Warner Bros Pictures, Challengers si basa su una sceneggiatura di Justin Kuritzkes e sulle musiche composte da Trent Reznor e da Atticus Ross dei Nine Inch Nails. Il film può poi fare affidamento su un cast di livello internazionale. Attrice protagonista è come ormai noto Zendaya: dopo i due film di Dune, in cui ha condiviso il set con Timothée Chalamet, l’attrice è ora alla sua prima collaborazione con un regista italiano.

Restando al tema cast gli altri due ruoli di primo piano sono interpretati da Mike Faist e Josh O’Connor. Faist ha recitato di recente in West Side Story di Steven Spielberg del 2021, mentre O’Connor ha da poco lavorato con Alice Rohrwacher per il film La Chimera.

La trama di Challengers

La trama di Challengers si basa sulla storia di Tashi Duncan (Zendaya), una ex campionessa di tennis costretta però ad interrompere anzitempo la propria carriera a causa di un grave infortunio al ginocchio. Diventata a quel punto allenatrice, Tashi decide di trasformare in un asso della racchetta il marito Art (Mike Faist).

Sconfitto in un torneo importante, Art si ritrova successivamente a competere in un torneo minore (ovvero un Challenger). A questo punto, l’uomo incontra sulla sua strada Patrick (Josh O’Connor), ovvero quello che un tempo era il suo migliore amico oltre che l’ex fidanzato di sua moglie. Da qui ritorna così a galla un vecchio triangolo amoroso con le conseguenti inevitabili tensioni tra i tre protagonisti.

Challengers: la scena del triangolo

Nonostante il recente rinvio, Challengers resta un film enormemente atteso anche grazie alla presenza di Zendaya. Come rivelato da Guadagnino, l’attrice si è allenata per circa tre mesi con l’ex giocatore di tennis Brad Gilbert allo scopo di prepararsi nel migliore dei modi al ruolo:

“Zendaya è meravigliosa. Voglio dire wow. Abbiamo montato il film e quasi non usiamo nessuna delle sue controfigure, è talmente brava“.

Come già anticipato dalla sinossi del film e come mostrato chiaramente all’interno del trailer ufficiale, Zendaya è protagonista nella pellicola di un vero e proprio triangolo amoroso: a far discutere in particolare è la scena di un presumibile rapporto a tre che Tashi ha con Patrick e Art anni prima di sposarsi con quest’ultimo. L’attrice ha dunque parlato del modo in cui si è approcciata sul set a queste scene:

“C’è la scena sulla carta e poi c’è la scena che si svolge sotto. Ogni personaggio sta vivendo una vita completamente diversa da quella che forse sta esprimendo. Penso che ciò sia vero per ogni essere umano. C’è così tanto già solo negli sguardi. La tensione cresce. Non avere il rilascio a volte è una buona cosa“.