Sofia Coppola: la regista spiega perché non ha mai visto Lei dell’ex marito

La regista ha rivelato il motivo per cui non ha mai visto il film diretto dall’ex marito Spike Jonze.

Sofia Coppola non ha mai visto il film dell’ex marito Lei del 2013: la regista ha voluto spiegare il motivo. Sofia Coppola è stata impegnata di recente con Priscilla, suo ultimo film che è stato presentato in concorso all’ultima Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia e che farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo mese di ottobre. Nel corso di una recente intervista, la regista ha avuto modo di parlare tra le altre cose anche del motivo per cui non ha ancora mai visto Lei, film del 2013 diretto dall’ex marito Spike Jonze.

Il parallelismo tra Lost in Translation e Lei

Lei è un film del 2013 diretto da Spike Jonze con Joaquin Phoenix nei panni del protagonista, una pellicola che ha riscosso un successo straordinario sia di pubblico che di critica e vincitore ai Premi Oscar del 2014 della migliore sceneggiatura originale. Eppure, a ben dieci anni di distanza dalla sua uscita nei cinema Sofia Coppola, allora moglie del regista, non l’ha ancora mai visto.

Nello stesso anno di Lei, uscì al cinema anche Lost in Translation – L’amore tradotto proprio di Coppola in cui la regista fornisce una propria personale visione sull’amore e sul matrimonio che potrebbe essere in un certo senso accostata a quella data dal suo ex marito nel suo proprio film, con la Rooney Mara scelta da Spike Jonze che rappresenterebbe secondo alcuni una sorta di rappresentazione proprio di Sofia Coppola.

Sofia Coppola spiega perché non ha mai visto Lei di Spike Jonze

Sofia Coppola, nel corso di un’intervista rilasciata per Rolling Stone, ha avuto occasione di parlare del motivo dietro la sua mancata visione di Lei:

“Lei non l’ho mai visto. Dal trailer sembra uguale a Lost in Translation. Abbiamo lo stesso production designer. Ma non l’ho mai visto. So che alla gente piace molto quel film, ma non lo guarderò. Non so se voglio vedere Rooney Mara in un personaggio ispirato a me“.

Nel corso della stessa intervista Sofia Coppola ha poi avuto modo di parlare anche del personaggio interpretato da Anna Farris che all’interno del suo Lost in Translation flirta a un certo punto con il protagonista. Queste le dichiarazioni in merito alle voci di un presunto richiamo tramite questo personaggio a Cameron Diaz:

“Quel personaggio non si basava realmente su Cameron Diaz. Era un insieme di più persone. Era un tipo, quindi non era una critica nei suoi confronti. Qualcuno era più vicino alla personalità del personaggio di Anna Farris“.