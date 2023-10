Jeff Burr: morto il regista di Non aprite quella porta – Parte III

Scomparso a 60 anni il regista e attore statunitense.

Morto a 60 anni Jeff Burr, regista di Non aprite quella porta – Parte III del 1990. Lutto nel mondo del cinema. Jeff Burr, regista noto principalmente per aver diretto il film horror Non aprite quella porta – Parte III del 1990, è morto all’età di 60 anni.

Morto a 60 anni Jeff Burr

La notizia della morte di Jeff Burr è stata resa nota ufficialmente anche dal regista e sceneggiatore Jim Wynorski. Quest’ultimo ha voluto rilasciare un post pubblicato sul proprio profilo Facebook affermando come Burr si sia spento la notte del 10 ottobre nel sonno.

Jeff Burr era nato ad Aurora in Ohio il 18 luglio del 1963 ed era cresciuto principalmente a Dalton in Georgia. Dopo aver iniziato a frequentare l’università della Carolina del Sud Burr ha poi lasciato in anticipo gli studi dopo il terzo anno insieme al collega regista Kevin Meyer per poter finire il cortometraggio sulla guerra civile americana dal titolo ufficiale di Divided We Fall. Ciò ha rappresentato il vero e proprio inizio della sua carriera nel mondo del cinema, che lo vedrà impegnato in particolare nell’ambito del genere horror.

La carriera di Jeff Burr

Jeff Burr, dopo il già citato Divided We Fall, ha fatto il suo esordio assoluto in solitaria alla regia con Il villaggio delle streghe (The Offspring – From a Whisper to a Scream), una pellicola del 1987 con Vincent Price nel ruolo del protagonista Julian White. In seguito Burr ha diretto Il patrigno II del 1989 per poi firmare nel 1990 quello che è il film più importante e famoso della sua filmografia. Si sta parlando di Non aprite quella porta – Parte III, reboot dell’originale Non aprite quella porta del 1974 di Tobe Hooper e comprendente nel cast anche Viggo Mortensen e Ken Foree.

Dopo aver lavorato ad alcuni episodi della serie Land of the Lost Jeff Burr si è allontanato per un attimo dal genere horror con Eddie Presley del 1992 per poi dirigere Il ritorno dei giocattoli assassini e Giocattoli assassini – Scontro finale. Nel 1994 esce nei cinema il suo Pumpkinhead II: Blood Wings, seguito da Night of the Scarecrow del 1995. Negli ultimi anni della sua carriera, Burr dirige tra gli altri Johnny Mysto: Boy Wizard del 1997, The Werewolf Reborn! del 1998 e Frankenstein & the Werewolf Reborn del 2000, senza dimenticare il dramma incentrato sulla seconda guerra mondiale Straight Into Darkness del 2005.

In merito invece alla carriera di attore, Jeff Burn, oltre che in alcune sue pellicole come Eddie Presley e Phantom Town, ha recitato in altri film come ad esempio Zombiegeddon del 2003 e Creepies 2 del 2005.