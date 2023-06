“Lo amo”: Eleonora Daniele si fa fotografare con lui | É una leggenda della musica

La conduttrice Eleonora Daniele si ritrae in uno scotto con “L’amore della sua vita”. Di chi stiamo parlando?

La conduttrice Eleonora Daniele ha avuto anni di grande successo in RAI e poi un breve periodo di stop legato alla nascita della sua prima figlia Carlotta, tre anni appena compiuti.

E proprio Carlotta è ciò che ha reso la Daniele più morbida ed in grado di planare sulle vicende della vita in modo meno pesante.

“Un dono del cielo” la definisce sulle pagine di Gente Eleonora Daniele, felice di come la sua vita è cambiata – in meglio – con l’arrivo della bambina avuta dal marito Giulio Tassoni. “Ero più dura, mi sono ammorbidita, plano più leggera sulle cose” spiega.

La decisione di diventare madre è stata ponderata a lungo, per via di una esperienza personale che l’ha traumatizzata. La conduttrice di Storie Italiane nel 2015 ha perso il fratello, affetto da autismo, al quale ha dedicato un libro – Quando ti guardo negli occhi. Storia di Luigi, mio fratello: “Quando aspettavo Carlotta ci pensavo, il dolore vissuto sin da piccola mi ha segnata, fa parte di me. Per questo dico che con la mia storia, con la mia razionalità, decidere seppur tardi di avere un bimbo è stata la più lucida e straordinaria follia della mia vita“.

Vita privata e passioni

Sposata dal 2019 con Giulio Tassoni, non maschera il desiderio di un secondo figlio, che c’è, come la consapevolezza del tempo che passa: “Vorremmo, ma senza accanimento – spiega la conduttrice – se dovesse arrivare sarebbe il benvenuto, ma sono consapevole del tempo che scorre. Sono già fortunata ad avere Carlotta. Ora voglio proteggerla ed essere presente come sono stati miei genitori con me“.

Intanto la Daniele si gode la sua bambina, la splendida famiglia e la ripresa professionale con il programma spin-off di Unomattina – Storie Italiane, ma non solo…

L’amore per lui, la leggenda della musica italiana

Lo scatto pubblicato di recente sul suo profilo è accompagnato dal commento: “Posso dire che lo amo? E voi??”.

La conduttrice si mostra ai suoi follower con accanto Renato Zero e da brava “sorcina” non esita a scattarsi una foto con il suo cantante preferito e tutti i fan si lanciano in apprezzamenti verso l’artista intramontabile che ancora oggi nelle tappe dei suoi concerti fa sold out. Come biasimarla, del resto Renato non smette di sfornare capolavori anche dopo una decennale carriera di successo, che lo rendono un cantante apprezzato trasversalmente da più generazioni.