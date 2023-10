Gigi D’Alessio, insulti dal pubblico: colpita la famiglia

L’episodio negativo che ha visto protagonista il cantautore napoletano.

Gigi D’Alessio attaccato sui social: ecco cosa è successo.

Qualunque personaggio pubblico è esposto di continuo ai giudizi e alle opinioni delle persone. Così, di fianco ai tanti apprezzamenti e gesti di affetto possono trovarsi anche un numero piuttosto considerevole di commenti e di giudizi negativi che sfociano il più delle volte nella cattiveria gratuita. Questo è quanto successo di recente anche Gigi D’Alessio, attaccato insieme alla sua famiglia tramite i social.

Gigi D’Alessio insultato sui social insieme alla famiglia

Gigi D’Alessio è tra i personaggi più amati dal pubblico. Cantautore, produttore discografico e conduttore, il napoletano è abituato ormai da diversi anni a veder spiattellato in pubblico ogni singolo aspetto della propria vita privata. Da qui l’ultimo spiacevole episodio che oltre al diretto interessato ha visto coinvolto anche il resto della sua famiglia.

Il tutto è andato in scena come spesso accade all’interno dell’ambiente dei social network, con lo scontro che ha visto come protagonisti i fan di D’Alessio e i suoi detrattori. Nello specifico, quella che si è rivelata come una vera e propria lite si è verificata sulla pagina di Instagram chiamata Mariadefilippipage, con quest’ultima che aveva pubblicato inizialmente una foto che immortalava insieme Gigi D’Alessio in compagnia della sua nipotina.

In seguito alla condivisione della foto sono arrivati fin da subito numerosi commenti negativi, che si sono concentrati in particolare sull’aspetto della bambina. ‘Bellissima non direi, ha un naso orribile‘, ‘In effetti, bruttarella‘: questi alcuni degli esempi, con i numerosissimi fan del cantante che si sono immediatamente scagliati contro i suoi detrattori, colpevoli di aver rilasciato commenti senza senso e dalla cattiveria gratuita nell’indirizzo di quella che è una semplice bambina.

La vita privata di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è vero e proprio ambasciatore della musica napoletana non solo in Italia ma anche nel mondo. Dall’esordio discografico avvenuto nel 1992 con Lasciatemi cantare, il cantautore ha acquisito una popolarità a dir poco straordinaria, arrivando a vendere nel corso della propria carriera la bellezza di quasi 30 milioni di dischi.

In merito alla vita privata, D’Alessio è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato, un matrimonio che ha portato tre figli prima del divorzio giunto ufficialmente nel giugno del 2014. Nel dicembre del 2006, dopo la fine della propria storia d’amore con Barbato, Gigi D’Alessio ha reso nota la propria relazione con Anna Tatangelo, iniziata già nel febbraio del 2005 e poi terminata nel 2017. Dopo un riavvicinamento a cavallo tra il 2018 e il 2020, il cantautore napoletano si è legato nel febbraio del 2021 a Denise Esposito, dalla quale ha avuto nel gennaio del 2022 il suo ultimo figlio Francesco.