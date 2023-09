Sonia Bruganelli a La Vita in Diretta: la proposta di Matano

Bruganelli è stata ospite del programma condotto da Alberto Matano.

La scorsa domenica pomeriggio Sonia Bruganelli è stata ospite della primissima puntata della nuova edizione de La Vita in Diretta in onda sulla Rai. Nello specifico, la produttrice ha fatto il suo arrivo all'interno del programma condotto da Alberto Matano in veste di opinionista.

Sonia Bruganelli a La Vita in Diretta di Matano

Sonia Bruganelli ha preso parte alla prima puntata della nuova edizione di La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano. In veste di opinionista, la produttrice ha commentato tra le altre cose anche l’episodio dei pallini lanciati contro una professoressa dell’Istituto Viola Marchesini di Rovigo che ha visto protagonisti alcuni studenti.

Così come negli studi del Grande Fratello Vip Sonia ha dimostrato di sapersi destreggiare senza il minimo problema, tanto che Alberto Matano l’ha già invitata a fare ritorno all’interno del suo programma. Queste le parole di Matano:

“Io ti ringrazio e mi auguro che questa sia la prima di tante volte. Chissà vediamo. Casa mia è casa tua. Quando vuoi tornare io ti aspetto molto volentieri e ti ringrazio molto per essere venuta“.

Sonia Bruganelli potrebbe dunque diventare molto presto un’opinionista in pianta stabile de La Vita in Diretta. Questo il suo commento sull’episodio menzionato poco sopra:

“Per me questi comportamenti sono la punta dell’iceberg. Alla base c’è la famiglia. Quindi per me una cosa del genere è orrenda. Se io venissi a sapere che mio figlio ha fatto una cosa del genere alla sua professoressa il mio problema principale sarebbe come aiutare mio figlio e come rendermi conto della mia mancanza. I social sono responsabili dell’atteggiamento dei figli ma anche di quello dei genitori. Perché spesso noi genitori siamo distratti. I miei figli? Forse per la legge del contrappasso non amano molto i social, soprattutto la più piccola. Io non ho mai limitato i miei figli in questo senso. Paolo è analogico, ha un telefonino senza internet. Lui ha sempre detto ‘attenzione che è una droga’. Ed effettivamente non ha torto, perché la sera io faccio fatica a smettere di controllare i social. Immagino sia anche peggio per un ragazzino di 12 anni“.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è stata di recente ospite anche della puntata di Verissimo andata poi in onda nel pomeriggio di domenica 10 settembre. Un’occasione per parlare di come vanno le cose con Paolo Bonolis dopo l’annuncio della separazione tra i due:

“Io non ho un nuovo compagno e lui non ha una nuova compagna. Mi sembra naturale che si continui a condividere del tempo insieme specialmente quando insieme a noi ci sono i nostri figli“.

Sonia non ha poi escluso un possibile ritorno di fiamma:

“Trovarne uno così è difficile, è veramente un uomo moderno. Una persona libera che mi ha insegnato la libertà. In questi mesi l’ho sempre avuto qui. Qualunque cosa io abbia scelto e lui anche io mi giravo e lui era qui, sempre accanto a me. Come ci si separa da un’anima? Ci si può separare da un corpo, ma da un’anima non ci si separa mai. Se ci innamoreremo di nuovo? Chi può dirlo, non ci sono ostacoli perché possa riaccadere. In questo momento ci stiamo ristudiando da separati“.