The Winter Kills, il nuovo thriller poliziesco con Kiefer Sutherland

Da pochissimo, è stato annunciato che Kiefer Sutherland sarà il protagonista di The Winter Kills, nuovo thriller a stampo poliziesco.

Kiefer Sutherland ha appena ottenuto un nuovo ruolo: sarà il personaggio principale in The Winter Kills, un thriller poliziesco che parla di dolore, giustizia e vendetta. La trama ufficiale spiega, infatti, che sarà la storia di “un poliziotto disgraziato che insegue il killer che dieci anni prima ha ucciso il suo partner – e che è ritornato, uccidendo ancora“. Il regista sarà John Stalberg Jr. e le riprese inizieranno in primavera in New Jersey.

Sulla trama non ci sono altre informazioni, così come non si sa molto del resto del cast. Per il momento, infatti, l’unico con una parte certa è proprio Kiefer Sutherland, che non è estraneo a questo genere. L’attore, infatti, è diventato famosissimo grazie alla serie tv poliziesca 24, dove interpretava il protagonista Jack Bauer, per cui ha vinto un Emmy e un Golden Globe.

L’artista ha poi recitato anche nella serie politica di Netflix – a proposito: è appena uscita You – Designated Survivor, nonché in film sia d’azione sia drammatici, come Stand by Me e I tre moschettieri. Presto tornerà a lavorare nelle serie tv con Rabbit Hole, che sarà trasmessa su Paramount+.

Insomma, Kiefer Sutherland vanta una grande carriera alle spalle e, soprattutto, è abituato ai generi thriller e poliziesco. Ma cosa avrà di diverso The Winter Kills?

Kiefer Sutherland torna poliziotto in The Winter Kills

Per il momento, ancora non si sa quando The Winter Kills arriverà al cinema. Sappiamo, però, che la sceneggiatura è già pronta ed è stata scritta da Ben Floro Carney e che il film sarà prodotto da Patrick Rizzotti, Paul Johansson, David Guglielmo Wyatt Russell, Oliver Hudson, Stalberg e la casa cinematografica XYZ.

La pellicola verrà ovviamente distribuita negli Stati Uniti, ma uno degli obiettivi principali è anche quello di lanciarla nel mercato europeo. Sebbene ancora non possediamo molte informazioni, possiamo affermare con certezza che il regista John Stalberg Jr. ha fatto un’ottima scelta nel reclutare Kiefer Sutherland.

L’attore, infatti, non solo ha già esperienza in questo genere, ma sa essere anche decisamente poliedrico e sa interpretare i ruoli più diversi. Tra i suoi film, infatti, possiamo citare The Contractor – un altro thriller poliziesco, uscito nel 2022 – ma anche Flatliners – Linea mortale, un dramma fantascientifico e Zoolander 2, una commedia demenziale.