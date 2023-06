I am Sybil: Sarah Paulson ed Elle Fanning nel film

Elle Fanning e Sarah Paulson saranno le protagoniste del film I Am Sybil, tratto da una storia vera

L’attrice di Maleficent e la candidata al Golden Globe per American Crime Story saranno le protagoniste del film tratto dal celebre romanzo Sybil Exposed: The Extraordinary Story Behind the Famous Multiple Personality Case, scritto nel 2011.

La storia è molto affascinante e affronta la problematica dei disturbi della personalità, in particolare la patologia del disturbo dissociativo dell’identità. Il film che si intitolerà I Am Sybil racconterà la storia di Shirley Mason che, nel saggio scritto da Flora Rheta Schreiber nel 1973, veniva chiamata Sybil ed approfondisce il percorso di cure affrontato con la psicologa Connie Wilbur.

Il film liberamente tratto dalla storia realmente accaduta vedrà l’attrice Elle Fanning nella parte di Mason, mentre Sarah Paulson interpreterà Wilbur.

Elle Fanning, la carriera

Sorella minore dell’attrice Dakota Fanning, Elle è nota per i suoi ruoli in Babel (2006), Il curioso caso di Benjamin Button (2008), Phoebe in Wonderland (2008), Somewhere (2010), La mia vita è uno zoo (2011), Super 8 (2011), Maleficent (2014), The Neon Demon (2016), L’inganno (2017) e Maleficent – Signora del male (2019). In ambito televisivo è conosciuta per The Great (2020-) e The Girl from Plainville (2022).

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerose candidature, tra cui due ai Golden Globe, quattro ai Screen Actors Guild Awards, sei ai Critics’ Choice Awards, una al Premio Emmy, una ai Saturn Award, una ai MTV Movie & TV Awards, e la vittoria di uno Spotlight Award agli Hollywood Film Festival.

La pluripremiata Sarah Paulson

Dello stesso calibro anche Sarah Paulson, che ha iniziato ottenendo successo sul piccolo schermo grazie alle sue apparizioni nella serie antologica American Horror Story, per le quali si è aggiudicata due Critics’ Choice Awards e cinque candidature agli Emmy. Ha ricevuto le sue prime due candidature ai Golden Globe per il suo ruolo di supporto nella serie televisiva Studio 60 on the Sunset Strip nel 2007 e nel film televisivo Game Change nel 2013.

Nel 2016 ha ricevuto ampi consensi da parte di critica e pubblico per la sua interpretazione di Marcia Clark nella prima stagione della serie antologica American Crime Story, grazie alla quale è diventata la prima attrice ad avere vinto i principali premi del circuito televisivo in uno stesso anno: il Premio Emmy, lo Screen Actors Guild Award, il Critics’ Choice Award e il Golden Globe per la migliore attrice in una miniserie o film televisivo. Ha in seguito interpretato Mildred Ratched nella serie Netflix Ratched e Linda Tripp nella terza stagione della serie antologica Impeachment – American Crime Story, grazie alle quali ha ricevuto la sua quarta candidatura al Golden Globe e l’ottava agli Emmy. Nel 2017 è stata inserita dalla rivista Time nella lista delle cento persone più influenti del pianeta.