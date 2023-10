Frozen 3, Jennifer Lee: “Sbalordita da quello che ho visto finora”

Le parole della regista sul terzo capitolo della saga Disney.

La regista Jennifer Lee si è detta entusiasta riguardo alle fasi di sviluppo di Frozen 3.

Per il 2025 dovrebbe vedere la luce l’attesissimo terzo capitolo della saga di Frozen, con il film che come confermato ufficialmente anche dalla Disney si trova al momento in fase di sviluppo. Per poter assistere alle nuove avventure di Anna e di Elsa ci sarà dunque da attendere ancora un po’, con la coregista dei primi due film Jennifer Lee che si è mostrata nel frattempo a dir poco entusiasta per quanto visto finora sul nuovo film.

Jennifer Lee su Frozen 3: “Sono sbalordita”

Jennifer Lee ha diretto insieme a Chris Buck sia Frozen – Il regno di ghiaccio del 2013 che Frozen – Il segreto di Arendelle del 2019. Nel corso della sua carriera Lee ha inoltre lavorato da sceneggiatrice ad altri importanti lungometraggi della Disney come ad esempio Ralph Spaccatutto di Rich Moore e Zootropolis sempre di Rich Moore e di Byron Howard.

Nel corso di una recente intervista al BFI London Film Festival, la regista ha avuto modo di assicurare il pubblico sulla qualità del prossimo capitolo di Frozen: Lee ha affermato di essere rimasta sorpresa da tutto ciò che è stato realizzato finora, nonostante i lavori al film abbiano subito di recente qualche piccola battuta d’arresto a causa dello sciopero degli sceneggiatori iniziato lo scorso mese di maggio. Queste alcune delle dichiarazioni da parte del Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios:

“Tutto quello che dirò è che la settimana scorsa mi hanno concesso del tempo per lavorarci sopra con il team creativo. Sono sbalordita, sono così emozionata. Non so cosa farò prossimamente, attualmente non sono impegnata in nulla tranne che in quello che sto facendo ora, ovvero lavorare a ogni progetto come parte di un team insieme ai creativi. Ma con Frozen sono un po’ più coinvolta“.

Nonostante non sia più alla regia come per i primi due film di Frozen, Jennifer Lee darà comunque il proprio contributo alla sceneggiatura monitorando il progetto anche in veste di consulente:

“La nostra filosofia è questa e non cambierà. Se c’è ancora qualcosa da raccontare i filmmaker devono guidare lo sviluppo. E dirò che con Frozen Marc Smith, che si è occupato della storia di Frozen 2, ha avuto un’incredibile idea per questo terzo capitolo“.

Il nuovo progetto legato alla saga di Frozen

La saga di Frozen ha avuto inizio con Frozen – Il regno di ghiaccio del 2013, un film in grado di aggiudicarsi due statuette per il miglior film d’animazione e per la miglior canzone (Let It Go) ai Premi Oscar del 2014. Nel 2019 è poi arrivato Frozen II – Il segreto di Arendelle, classico Disney numero 58 e film d’animazione con il maggior incasso in assoluto della storia del cinema.

Sempre per quanto riguarda il franchise di Frozen, è stato da poco annunciato il progetto Frozen: Forces of Nature, una serie podcast ambientata dopo i fatti accaduti in Frozen II.