Morto Keith Jefferson: l’attore di Django Unchained scomparso a 53 anni

Morto a 53 anni l’attore presente in alcuni dei più importanti film di Tarantino.

Scomparso all’età di 53 anni l’attore Keith Jefferson. Lutto nel mondo del cinema. Keith Jefferson è scomparso all’età di 53 anni a causa di un cancro, una malattia che lo stesso attore aveva comunicato ufficialmente di avere lo scorso 9 agosto tramite un post sui propri profili social.

Morto a 53 anni Keith Jefferson: il ricordo di Jamie Foxx

La scomparsa di Keith Jefferson ha portato alla reazione immediata di molti dei colleghi dell’attore. Primo su tutti Jamie Foxx, che ha voluto ricordare Jefferson tramite le seguenti parole:

“Keith, non sei stato altro che grazia assoluta, per tutta la vita il tuo cuore è stato puro. Il tuo amore è stato incommensurabile, eri un’anima straordinaria. Mancherai a tutti noi tantissimo. Ci vorrà molto tempo prima che ci si possa riprendere da questa notizia. Addio amico mio. Ti voglio bene“.

Foxx ha poi proseguito tramite un proprio post su Instagram:

“Fa malissimo in questo momento. Ho enorme difficoltà a guardare le immagini dei nostri ricordi, momenti passati insieme in cui ci siamo divertiti tantissimo. Mi mancherai, amico, mi mancherai. Da quando ci siamo incontrati al college sei stato un’anima incredibile“.

La carriera di Keith Jefferson

Keith Jefferson era un attore, produttore, doppiatore e insegnante di recitazione. Jefferson aveva iniziato a lavorare insieme a Jamie Foxx già a partire dal 1998 grazie alla sua apparizione in un paio di episodi della sitcom The Jamie Foxx Show.

Nel corso degli anni, l’attore ha acquisito enorme popolarità grazie ad alcuni ruoli in alcuni dei più importanti film di Quentin Tarantino. Jefferson ottiene una parte in Django Unchained, film del 2012 con protagonista proprio Jamie Foxx, continuando poi a lavorare per il regista di Pulp Fiction anche con The Hateful Eight del 2015 e con C’era una volta a Hollywood del 2019.

Keith Jefferson era poi apparso anche in Day Shift – A caccia di vampiri, film action e comedy del 2022 diretto da J.J. Perry e con ancora Foxx protagonista, oltre che in The Burial. Un film, questo, che era stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival lo scorso 11 settembre e in arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video il 13 ottobre. Lo stesso Jefferson, nel corso del mese di settembre, aveva condiviso sul proprio profilo Instagram un trailer di The Burial accompagnato dalla seguente didascalia:

“Finalmente è arrivato il trailer di questo film, è stato stupendo poter lavorare a questo progetto insieme ad uno straordinario gruppo di attori. Con Jamie Foxx e Tommy Lee Jones c’è un cast stellare, questo è il mio ruolo più importante“.