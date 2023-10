L’esorcista, David Gordon Green: “Ellen Burstyn era scettica sul reboot”

Il regista ha rivelato come Ellen Burstyn fosse inizialmente contraria al suo ultimo film.

Le rivelazioni di David Gordon Green su L’esorcista – Il Credente e sull’attrice Ellen Burstyn. Nella giornata di giovedì 5 ottobre ha fatto il suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane L’esorcista – Il credente, film diretto dal regista David Gordon Green che rappresenta per la precisione la sesta pellicola della saga oltre che un sequel diretto del cult del 1973 diretto da William Friedkin.

Ellen Burstyn: “Ero scettica sul reboot de L’esorcista”

Con L’esorcista – Il credente di David Gordon Green c’è stato il ritorno all’interno della saga di Ellen Burstyn, attrice che ha interpretato il ruolo di Chris McNeil nel primissimo capitolo della saga del 1973. Inizialmente, l’attrice classe 1932 vincitrice del premio oscar nel 1975 per Alice non abita più qui! di Martin Scorsese e candidata alla statuetta per altre cinque volte in carriera, si era detta contraria in merito all’idea del reboot cinematografico rispondendo di no in un primo momento alla proposta di David Gordon Green.

Queste le parole al riguardo da parte dello stesso David Gordon Green nel corso di un’intervista ad A.frame, rivista digitale dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences:

“All’inizio era molto scettica su L’esorcista – Il credente. La sua risposta immediata è stata ‘Diavolo no’. Credo che sia stata contattata più volte per i sequel, quindi a quel punto le ho detto ‘Se non vuoi far parte del mio film almeno sii mia amica’. Abbiamo finito con il parlare delle mie intenzioni e della storia che avrei voluto raccontare. A quel punto ho inviato a Ellen la sceneggiatura, penso che sia rimasta piacevolmente sorpresa per quanto riguarda il personaggio di Chris MacNeil“.

David Gordon Green, regista anche della recente trilogia reboot di Halloween, ha poi dedicato un pensiero anche a William Friedkin, scomparso lo scorso 7 agosto:

“Non vedevo l’ora di poter fargli vedere il mio film, non sono mai riuscito a comunicare con lui. A quanto avevo capito non voleva far parte della produzione del film, ma ci avrebbe comunque espresso i suoi pensieri al riguardo. Ero molto curioso di vedere cosa avrebbe pensato perché so che è stato molto critico, era molto schietto ma era anche un uomo brillante“.

L’esorcista – Il credente nei cinema

A partire dal primo L’esorcista del 1973 sono poi usciti altri quattro sequel prima di arrivare a L’esorcista – Il credente di David Gordon Green, arrivato in anticipo nelle sale cinematografiche allo scopo di evitare la concorrenza del film concerto su Taylor Swift The Eras Tour.

Al centro della trama della pellicola di David Gordon Green i genitori di due bambine possedute che si imbattono in un giorno nella Chris MacNeil interpretata da Ellen Burstyn, che ha vissuto la stessa simile esperienza con la figlia Regan nel film del 1973.