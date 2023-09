Rivelato l’attore protagonista del nuovo film di Tarantino? Ecco chi è

The Movie Critic. Potrebbe essere stato svelato il nome dietro l’attore protagonista che reciterà nel nuovo film del regista più divisivo della storia. Scopri chi è.

Quentin Tarantino, il famoso regista noto per i suoi iconici film, sembra aver finalmente trovato il volto che darà vita al protagonista del suo decimo e forse ultimo film, The Movie Critic. Le voci sul casting hanno invaso la rete, e ora possiamo finalmente svelare chi potrebbe essere la stella del prossimo capolavoro di Tarantino.

Secondo quanto riportato da Daniel Richtman, un insider ben noto nell’industria cinematografica, Tarantino avrebbe offerto il ruolo principale a Paul Walter Hauser. Questa notizia è emersa poco prima dell’inizio dello sciopero SAG-AFTRA, che ha bloccato temporaneamente le trattative e creato un velo di incertezza sulla partecipazione di Hauser al progetto.

Tuttavia, se le negoziazioni avranno successo dopo la fine dello sciopero, Paul Walter Hauser sembra essere una scelta perfetta per il ruolo. Il regista ha cercato un attore che rispondesse a determinati requisiti: non inglese, non australiano, intorno ai 35 anni e senza alcuna comparsa nei suoi film precedenti. Paul Walter Hauser, originario del Michigan, ha 36 anni ed è americano, soddisfacendo tutti questi criteri.

Hauser come possibile protagonista?

Il film si concentrerà sulla figura di Jim Sheldon, un critico cinematografico che pubblica le sue recensioni su una rivista per adulti. Hauser è un attore versatile che ha ottenuto riconoscimenti internazionali per le sue interpretazioni in Richard Jewell di Clint Eastwood e nel remake live action Disney di Crudelia, in cui ha interpretato il ruolo di Orazio. Ha inoltre recitato in serie TV come Black Bird e Afterparty.

Il personaggio di Jim Sheldon, come descritto da Tarantino, sembra essere tutto tranne che convenzionale. Era noto per le sue recensioni ciniche, e le sue parole erano una miscela tra il primo Howard Stern e ciò che Travis Bickle avrebbe potuto diventare se fosse stato un critico cinematografico. Era divertente, ma anche estremamente maleducato, con bestemmie e insulti razzisti a far parte del suo repertorio. Nonostante il suo stile da vecchio brontolone, aveva solo trent’anni quando è morto, a causa di complicazioni legate al suo alcolismo.

Il film è ambientato nella Los Angeles degli anni ’70, un’epoca che Tarantino ama esplorare. Il regista ha già completato la sceneggiatura e le riprese dovrebbero iniziare in autunno, sempre che lo sciopero non causi ulteriori ritardi.

L’annuncio di Paul Walter Hauser come possibile protagonista di The Movie Critic ha creato molta attesa e anticipazione tra i fan di Tarantino. Con la sua reputazione di scegliere con cura i suoi attori e creare personaggi memorabili, il decimo film del regista si prospetta come un’altra opera d’arte cinematografica unica e coinvolgente.

Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti su questo progetto che promette di essere un altro capolavoro firmato Tarantino.