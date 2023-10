Tommaso Paradiso: le rivelazioni sul Festival di Sanremo

Una futura partecipazione del cantante al Festival di Sanremo sembra al momento piuttosto complicata.

L’ex frontman dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso ha voluto parlare del Festival di Sanremo.

Mancano esattamente quattro mesi all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, che avrà luogo per la precisione dal 6 al 10 febbraio. A parlare della manifestazione, che nel 2024 verrà condotta ancora una volta da Amadeus, è stato ora il frontman dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso.

Le dichiarazioni di Tommaso Paradiso sul Festival di Sanremo

Tommaso Paradiso, noto per essere stato il frontman dei Thegiornalisti, ha deciso di abbandonare il gruppo nel settembre del 2019 allo scopo di intraprendere la carriera da solista. Una nuova vita per il cantante, che dopo aver compiuto 40 anni lo scorso 25 giugno ha ora voluto parlare del Festival di Sanremo, un evento a cui parteciperebbe solo e soltanto in veste di semplice ospite. Queste le sue parole nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair:

“Da concorrente non andrò mai in gara al Festival di Sanremo. In generale non farò mai una gara canora e non so come mai quest’anno sia uscito il mio nome. A me piacciono i live lunghi, stare sul palco per ore. Non sento per niente mio il fatto che tutto debba concludersi in tre minuti. E poi non mi piacciono le gare“.

Le parole di Tommaso Paradiso sul nuovo album solista

A partire dalla separazione dai Thegiornalisti, Tommaso Paradiso ha intrapreso la propria carriera solista con la pubblicazione del singolo Non avere paura. Nel settembre del 2021, in seguito all’uscita del nuovo pezzo Magari no, Paradiso ha poi annunciato la pubblicazione del suo primo album solista dal titolo di Space Cowboy uscito nel marzo del 2022.

Dopo questo debutto, Tommaso Paradiso ha ora fatto il bis con il secondo album Sensazione Stupenda, arrivato ufficialmente sul mercato nella giornata di venerdì 6 ottobre. Un album che il cantante è pronto a celebrare con il tour Tommy 2023 Tour, che verrà presentato dal diretto interessato anche a Domenica In di Mara Venier. Tommaso ha dunque parlato a Variety anche del nuovo disco:

“Questo album mi ha fatto uscire dalla scatola di casa, ho rivisto il mondo, ho abbracciato gli amici. Sono molto affezionato al concetto foscoliano secondo cui l’arte, in qualsiasi sua forma, conservi la memoria di ciò che accade nelle nostre vite“.

Paradiso ha inoltre confermato che nel corso del suo prossimo tour si ritroverà con il chitarrista dei Thegiornalisti Marco Antonio Musella:

“Prima dello scioglimento del gruppo Marco mi aveva detto ‘Qualunque cosa accadrà nelle nostre vite a me piacerà sempre suonare con te perché abbiamo un legame molto forte’. Non l’abbiamo fatto vedere sui social, ma ci siamo sempre frequentati, ci vogliamo molto bene e a me fa molto piacere che lui torni a suonare la chitarra nei miei concerti. Sul palco avrò due chitarre elettriche ed è sempre stato un mio sogno. Sono davvero molto contento, ma tutto questo non c’entra niente con la reunion dei Thegiornalisti. Non è nei progetti“.