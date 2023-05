God is a Bullet: il nuovo Trailer del film con Nikolaj Coster e Jamie Foxx

E’ uscito il nuovo trailer del film con Nikolaj Coster e Jamie Foxx. God Is a Bullet è la storia di due tatuaggissime gang che si scontreranno in questo assurdo film di azione. Recupera il trailer qui sotto.

È stato rilasciato il trailer ufficiale di God Is A Bullet, il prossimo thriller di vendetta di XYZ Films. In questo nuovo thriller di azione, il veterano attore della serie tv di successo targata HBO, Game of Thrones, vedremo Nikolaj Coster-Waldau nei panni di un detective che lascia il lavoro per salvare sua figlia da un culto satanico.

Il video mostra Bob Hightower, interpretato da Coster-Waldau che collabora con Maika Monroe nei panni di Case Hardin e The Ferryman di Jamie Foxx, sono gli unici che possono aiutarlo a infiltrarsi nel culto. Il film dovrebbe arrivare nelle sale il 23 giugno e sarà diretto da Nick Cassavetes, regista di film come Le pagine della nostra vita, Alpha Dog e John Q.

Cosa aspettarci da God is a Bullet

Basato sul romanzo bestseller di Boston Teran, God Is a Bullet è ispirato a fatti realmente accaduti.

Il thriller d’azione è scritto e diretto da Nick Cassavetes mentre l’adattamento è interpretato da Maika Monroe, Nikolaj Coster-Waldau, Karl Glusman, January Jones, Paul Johansson, David Thornton e Jamie Foxx.

La sinossi del film recita così: “Il film segue il detective Bob Hightower, che trova la sua ex moglie assassinata e sua figlia rapita da un culto insidioso. Bob prende in mano la situazione e si infiltra nel culto segreto per cercare di salvare sua figlia. Con l’aiuto dell’unica donna fuggita dalla setta, Case Hardin, Bob e Case scendono nella tana del coniglio con The Ferryman per salvare sua figlia e trovare la chiusura per Case dalla setta e il suo leader maniacale, che le ha tolto così tanto.”

Il regista ha commentato così il suo ritorno dietro la macchina da presa: “Ho cercato di raccontare questa grande storia per oltre 18 anni. E’ dura, violenta, ha due personaggi imperfetti e fantastici e non fa una piega. Lo adoro! Non c’è niente di simile in giro, neanche lontanamente”.

God Is a Bullet è prodotto da Natalie Perrotta, Paul Johansson, Sidney Kimmel, Jamie Foxx, Chuck Pacheco, Jim Steele e Santiago García Galván. I produttori sono Michael Mendelsohn di Patriot Pictures, Donald V. Allen. Kim H. Winther e Jim Steele.