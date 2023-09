The Eras Tour: i dubbi sul film concerto di Taylor Swift

Il film concerto di Taylor Swift potrebbe andare incontro a diversi problemi.

I dubbi in merito al progetto di The Eras Tour, il film concerto su Taylor Swift. Tra meno di un mese, il prossimo 13 ottobre, arriverà nelle sale cinematografiche The Eras Tour, il film concerto di Taylor Swift annunciato ormai al cinema da diverso tempo. Stando ad alcune indiscrezioni, il progetto incentrato sulla cantautrice statunitense potrebbe però andare incontro a diverse problematiche.

Il film concerto di Taylor Swift The Eras Tour

Il film sul The Eras Tour di Taylor Swift, secondo quanto riferito da ComicBook, ha già guadagnato circa 65 milioni di dollari dalla vendita anticipata dei biglietti, con oltre 100 milioni previsti soltanto per il fine settimana di apertura. Nonostante ciò, secondo un recente report il progetto potrebbe incontrare alcune difficoltà.

Stando a quanto comunicato da The Quorum, The Eras Tour rischierebbe seriamente di non attirare abbastanza spettatori nei cinema: il film sarebbe infatti indirizzato quasi esclusivamente ai fan di Taylor Swift (gli Swifties) finendo con il tagliare fuori tutti gli altri target. La preoccupazione maggiore, a meno di un mese dall’arrivo della pellicola nelle sale, sarebbe dunque questa. Nello specifico, The Quorum ha voluto effettuare un sondaggio per valutare l’interesse nei confronti di The Eras Tour: da ciò è risultato come circa la metà delle persone intervistate non abbia in realtà neppure mai assistito ad un concerto di Taylor Swift. L’interesse nel recuperare poi eventualmente la versione cinematografica del tour è stato poi mostrato solo dal 39% circa di queste stesse persone.

La quasi totalità degli spettatori che andranno al cinema per vedere The Eras Tour consiste dunque di conseguenza nei fan di Taylor Swift.

Il film su Taylor Swift

Nonostante tali dati, quello del film concerto di Taylor Swift resta con molta probabilità un evento senza precedenti. A testimonianza di ciò, la decisione da parte di altre produzioni di modificare la propria data di uscita nelle sale per evitare la concorrenza con The Eras Tour: esempio sono film come L’esorcista – Il credente, What Happens Later o anche Ordinary Angels.

Distribuito da AMC Theatres, il film è diretto da Sam Wrench e ripercorre nello specifico il concerto che Taylor Swift ha tenuto al SoFi Stadium di Inglewood dal 3 al 9 agosto. Un progetto, questo sulla cantante, che potrà permettere agli spettatori di entrare un po’ di più nel mondo di una delle più grandi star della musica mondiale, in grado di vendere tra album e singoli digitali oltre 200 milioni di copie in carriera e con un patrimonio secondo Forbes di circa 740 milioni di dollari.