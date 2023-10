Kevin Spacey ricoverato per un possibile infarto: le condizioni dell’attore

L’aggiornamento dell’attore statunitense sulle sue condizioni.

Kevin Spacey è stato ricoverato d’urgenza per un sospetto infarto: le attuali condizioni dell’attore. Kevin Spacey è stato ricoverato d’urgenza per un possibile attacco cardiaco. L’attore statunitense due volte vincitore del Premio Oscar si trovava in Uzbekistan, per la precisione a Samarcanda, per partecipare al Festival internazionale del cinema di Tashkent. Dopo gli inevitabili accertamenti del caso, Spacey è poi riapparso sul palco del festival rassicurando tutti i presenti in merito alle proprie condizioni.

Il sospetto attacco cardiaco di Kevin Spacey

Ospite al Festival internazionale del cinema di Tashkent, Kevin Spacey ha avvertito all’improvviso un fastidio al braccio sinistro, divenuto insensibile per qualche secondo, mentre passeggiava per il Museo Afrasiyab nella città di Samarcanda pensando da lì fin da subito ad un possibile infarto. L’attore si è dunque recato immediatamente in ospedale allo scopo di farsi esaminare dai medici. Dopo diversi test, Spacey è stato poi dimesso, con i suoi valori che sono stati definiti dai dottori come perfettamente nella norma.

Le dichiarazioni di Kevin Spacey sul suo malore

Passato lo spavento, Kevin Spacey è riapparso sul palco del festival rassicurando i presenti sul suo stato di salute. Queste alcune dichiarazioni da parte dell’attore:

“Stavo ammirando i beni che custodite nella vostra città, poi ho avvertito una mancanza di sensibilità al braccio sinistro per circa otto secondi. Inizialmente non ci ho pensato troppo, poi però ho voluto recarmi subito in ospedale. Per fortuna è risultato tutto nella norma. Sono contento che non si sia trattato di nulla di grave, la vita è così fragile. Il mio futuro lavorativo? I migliori ruoli devono ancora arrivare“.

Il processo a Kevin Spacey per le accuse di molestie sessuali

Kevin Spacey ha dovuto avere a che fare negli ultimi anni con le diverse accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti. Nell’ottobre del 2022 una giuria di New York ha però infine assolto definitivamente l’attore all’interno della causa civile da circa 40 milioni di dollari che aveva deciso di intentargli Anthony Rapp. Lo scorso 26 luglio Spacey era stato invece giudicato non colpevole di abusi e molestie contestate a Londra, con il verdetto dei dodici giudici popolari arrivato dopo un mese di udienze.

Di recente Kevin Spacey, premio oscar nel 1996 per I Soliti Sospetti e nel 2000 per American Beauty, è tornato nei cinema con Peter Five Eight di Michael Zaiko Hall. Oltre che in questa pellicola, l’attore è stato ultimamente impegnato anche con Control, film d’azione diretto da Gene Fallaize in uscita il prossimo mese di dicembre.