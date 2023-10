Sara Affi Fella ha detto sì: cosa è successo?

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, ha detto sì a Francesco Fedato. La romantica proposta al ristorante

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, che creò scandalo per la sua storia segreta con Nicola Panico durante il percorso nel dating show, dopo la carriera televisiva, ha definitivamente voltato pagina.

Oggi lavora come influencer ed è mamma di Tommaso, nato dall’amore con il calciatore Francesco Fedato. La storia sembra andare a gonfie vele, tanto che ieri sera Francesco le si è inginocchiato ai piedi come da rito ed ha deciso di sorprendere la sua dolce metà con una proposta di matrimonio super romantica.

Sara Affi Fella è fidanzata con il calciatore da circa quattro anni. Nel 2019 raccontò di averlo conosciuto grazie ad un’amica in comune: “Lui mi ha salvata” spiegò, ricordando la sua finta scelta a Uomini e Donne che fece scatenare un caos mediatico contro di lei.

Nel 2020 annunciò la gravidanza confessando che il prossimo passo, secondo i suoi desideri, sarebbe stato il matrimonio: “Ovviamente sogno una bella festa di nozze. Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà”. Il momento è arrivato e sarà arricchito dalla presenza di Tommaso. Oggi il primo figlio dell’ex tronista e del calciatore ha tre anni.

La proposta di matrimonio

L’attesa sembra essere terminata per l’ex tronista che ieri sera si è vista al centro del mondo del suo partner nonché padre di Tommaso.

Addio quindi alle polemiche e alle accuse che avevano spinto la bella Sara in un ciclone mediatico per via di un’uscita da Uomini e Donne non proprio felice, paventando finzione e desiderio di visibilità, ma non reali e sincere intenzioni.

Sara ha detto sì

Nel bel mezzo della cena col suo fidanzato, Francesco Fedato, Sara Affi Fella ha quindi ricevuto la tanto attesa proposta.

Come nei migliori film romantici, il ragazzo le si è inginocchiato di fronte e le ha chiesto la mano.

Nessun dubbio sulla risposta da parte di Sara, che chiaramente ha coronato finalmente il suo sogno d’amore. Il tutto è stato poi immortalato in scatti e video pubblicati su Instagram a testimonianza del lieto evento, con tanto di commento di lei: “Si per sempre, ti amo“. Un momento felice quindi per la coppia e per il giocatore della Lucchese che ha saputo stupire la sua compagna e realizzare il suo sogno. Viva gli sposi, quindi.